i Der Faschingskrapfen hat eine lange Tradition. iStock/Wicki58 11.11. um 11:11 Uhr Das hat der Krapfen mit dem Fasching zu tun – und Wien Vor der Fastenzeit wird noch einmal geschlemmt: Warum der Krapfen zum Fasching gehört – und Wien dabei die süße Hauptrolle spielt. Von Heute Life 11.11.2026, 10:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er ist rund, flaumig, mit Marillenmarmelade gefüllt und mit Staubzucker bestreut: Der Faschingskrapfen gehört in Österreich zur närrischen Zeit wie die Masken, die Kostüme und das ausgelassene Feiern. Doch warum landet ausgerechnet dieses süße Germgebäck jedes Jahr vor dem Aschermittwoch so häufig auf unseren Tellern? Und welche Rolle spielt Wien bei seiner Geschichte? Die Antwort ist eine Mischung aus kirchlicher Tradition, kulinarischer Geschichte und einer ziemlich amüsanten Wiener Legende.

Noch einmal schlemmen, bevor gefastet wird

Der Grund für die süße Faschingstradition liegt in der christlichen Fastenzeit. Mit dem Aschermittwoch beginnt die rund 40-tägige Vorbereitungszeit auf Ostern. Früher bedeutete das für viele Menschen einen weitgehenden Verzicht auf üppige Speisen und Genussmittel.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Tage davor wurden deshalb noch einmal ordentlich ausgekostet. Es wurde gefeiert, gegessen und getrunken, bevor die Zeit der Entbehrung begann. Besonders beliebt waren dabei fettreiche und süße Speisen.

Der Krapfen passte perfekt in dieses kulinarische Finale: Germteig, Eier, Butter, Zucker und reichlich Fett machten ihn zu einer besonders gehaltvollen Mehlspeise. Gleichzeitig bot sich die Gelegenheit, verderbliche Lebensmittel wie Butter, Eier und Schmalz noch rechtzeitig zu verbrauchen.

Warum gerade der Krapfen?

In einer Zeit, in der Lebensmittel kostbar waren und die Wintermonate den Menschen einiges abverlangten, hatte das üppige Gebäck durchaus einen praktischen Nutzen. Krapfen waren sättigend und lieferten viel Energie.

Überlieferungen zufolge empfahlen Geistliche früher sogar, vor Beginn der Fastenzeit noch einmal kräftig zu essen. Besonders für ärmere Menschen und Kinder sollte die zusätzliche Nahrung helfen, die entbehrungsreiche Zeit gut zu überstehen.

Top 10! Das sind die besten Krapfen Wiens i ?

Aus der einstigen Vorbereitung auf die Fastenzeit wurde so eine kulinarische Tradition, die sich über Jahrhunderte gehalten hat. Heute ist der Faschingskrapfen längst nicht mehr nur ein religiös begründetes Festtagsgebäck, sondern ein fixer Bestandteil der österreichischen Genusskultur.

Wien und die berühmte Krapfen-Legende

Dass der Krapfen eine besondere Verbindung zu Wien hat, ist kein Zufall. Die Bundeshauptstadt blickt auf eine lange Krapfentradition zurück. Der Legende nach soll die Wiener Bäckerin beziehungsweise Hofköchin Cäcilia Krapf im 17. Jahrhundert den Krapfen erfunden haben.

Die Erzählung klingt fast wie eine Szene aus einem Wiener Theaterstück: Aus Ärger soll sie im Jahr 1690 ein Stück Germteig nach ihrem Mann oder einem Lehrling geworfen haben. Statt beim Ziel landete der Teigklumpen jedoch in einem Topf mit heißem Schmalz. Der Krapfen war geboren.

Ob sich dieser Vorfall tatsächlich so zugetragen hat, ist historisch nicht belegt. Auch die genaue Rolle Cäcilia Krapfs bei der Entstehung des Gebäcks bleibt unklar. Denn ähnliche Fettgebäcke gab es schon lange vor ihrer angeblichen Erfindung. Zudem werden bereits in einer Wiener Kochordnung aus dem Jahr 1486 sogenannte "Krapfenpacherinnen" erwähnt.