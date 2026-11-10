i Gute Laune kann man nicht kaufen – aber vielleicht ein Stück weit essen. iStock/WhiteTea Laut Wissenschaft Herbstblues? Diese 5 Lebensmittel heben deine Laune an Ein Stück Schokolade, eine Orange oder eine Handvoll Nüsse: Manche Lebensmittel schmecken nicht nur gut, sondern könnten auch unserer Seele guttun. Von Heute Life 10.11.2026, 16:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Draußen hängt der Nebel zwischen den Häusern, die Sonne lässt sich kaum noch blicken und am liebsten würdest du den ganzen Tag unter der warmen Bettdecke bleiben. Wenn die Tage kürzer werden, rutscht bei vielen auch die Stimmung in den Keller – doch ausgerechnet ein Blick auf deinen Teller könnte helfen.

Gute Laune beginnt auf dem Teller

Dass Essen nicht nur satt macht, sondern auch unsere Stimmung beeinflussen kann, ist längst Gegenstand der Forschung. Eine wichtige Rolle spielen dabei Botenstoffe wie Serotonin und Dopamin, die an der Regulierung unserer Gefühle beteiligt sind. Für die Bildung von Serotonin benötigt unser Körper unter anderem die Aminosäure Tryptophan. Sie steckt in verschiedenen Lebensmitteln und kann gemeinsam mit einer ausgewogenen Ernährung die Versorgung des Gehirns unterstützen. Ein Wundermittel gegen schlechte Laune ist das zwar nicht, einige Lebensmittel liefern aber besonders interessante Inhaltsstoffe.

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Diese Lebensmittel aktivieren deine Selbstheilungskraft i ?

1. Orangen

Wenn draußen alles grau ist, bringt eine Orange zumindest ein bisschen Farbe in den Alltag. Und die Zitrusfrucht könnte sogar mehr können, als nur unser Immunsystem mit Vitamin C zu unterstützen. Eine große Untersuchung fand einen Zusammenhang zwischen regelmäßigem Zitrusfruchtkonsum und einem geringeren Depressionsrisiko. Bei Menschen, die etwa eine mittelgroße Orange täglich aßen, lag dieses in der Auswertung rund 20 Prozent niedriger. Ob die Früchte selbst dafür verantwortlich sind, ist allerdings nicht bewiesen.

2. Heidelbeeren

Die blauen Früchte schmecken nicht nur im Joghurt oder Porridge. Sie enthalten auch Anthocyane, Pflanzenstoffe, die für ihre intensive Farbe verantwortlich sind. Forschende der University of Reading fanden in Untersuchungen Hinweise darauf, dass Heidelbeeren die Stimmung positiv beeinflussen können.

3. Dunkle Schokolade

Jetzt kommt die Nachricht, auf die Naschkatzen gewartet haben: Auch Schokolade steht auf der Liste der möglichen Stimmungsaufheller. Allerdings geht es dabei vor allem um die dunkle Variante mit hohem Kakaoanteil. Sie liefert sogenannte Flavonoide: Eine im Fachjournal "Depression and Anxiety" veröffentlichte Beobachtungsstudie zeigte, dass Menschen, die dunkle Schokolade aßen, seltener depressive Symptome berichteten.

4. Fisch

Auch Fisch kann auf dem Speiseplan eine wichtige Rolle spielen. Besonders Lachs, Hering und Makrele enthalten wertvolle Omega-3-Fettsäuren, die unter anderem für die Funktion unseres Gehirns wichtig sind. Studien untersuchen seit Jahren, welchen Einfluss diese Fettsäuren auf die psychische Gesundheit haben. Einige Ergebnisse deuten auf einen Zusammenhang zwischen regelmäßigem Fischkonsum und einem geringeren Depressionsrisiko hin.

5. Banane, Nüsse & Hafer

Manchmal beginnt ein guter Tag schon mit einer warmen Schüssel Porridge: Haferflocken liefern komplexe Kohlenhydrate, Bananen enthalten unter anderem Vitamin B6 und Nüsse steuern gesunde Fette sowie Tryptophan bei. Gemeinsam ergeben sie ein nährstoffreiches Frühstück, das dich länger satt hält und deinen Körper mit wichtigen Bausteinen versorgt.

Kann man sich wirklich glücklich essen?

So verlockend die Vorstellung auch ist: Kein Lebensmittel kann den Novembernebel einfach aus dem Kopf pusten. Entscheidend ist vielmehr, wie wir uns insgesamt ernähren. Eine abwechslungsreiche Kost mit viel Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, Nüssen und gesunden Fetten kann unser Wohlbefinden unterstützen. Und wenn aus einem gelegentlichen Stimmungstief eine anhaltende Niedergeschlagenheit wird, reicht auch der gesündeste Speiseplan nicht aus – dann ist professionelle Unterstützung wichtig.