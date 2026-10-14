i Der LASK spielt in Rot und Liverpool mit den weißen Dressen. GEPA pictures Champions League Farben-Wirrwarr bei LASK-Heimspiel gegen Liverpool Ein ungewöhnlicher Anblick im Champions-League-Duell zwischen dem LASK und Liverpool. Die Farben sorgten für etwas Verwirrung. Von Sport Heute 14.10.2026, 19:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da mussten einige Fußballfans zweimal hinschauen. Denn beim Champions-League-Duell zwischen dem LASK und England-Traditionsklub Liverpool spielte Rot gegen Weiß – eigentlich eine eindeutige Sache. Allerdings war im "Königsklassen"-Duell alles anders.

Denn die eigentlich als "Reds" bekannten Engländer spielten in der Oberösterreich Arena nicht in ihren traditionellen Dressen, sondern eben in der weißen Wäsch' mit dunkelroten Elementen.

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Stattdessen war es der LASK, der in Roten Trikots mit goldenen Elementen spielte. Das sorgte für so manche Konfusion auf der Tribüne und vor dem TV-Bildschirm.

Das Rote Trikot ist das Champions-League-Outfit der Linzer, die üblicherweise in Schwarz-Weiß spielen. Die Elf von Didi Kühbauer lief bereits beim Champions-League-Auftakt gegen AEK Athen in den roten Dressen auf. Genauso wie bei der denkwürdigen Aufholjagd im Play-off zur Eliteliga gegen Celtic Glasgow.

Der LASK griff wohl auch deshalb zu den roten Dressen, weil Liverpool auswärts in Weiß spielt.