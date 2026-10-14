i Michael Olise sah Rot. IMAGO/Beautiful Sports International Rot für Superstar "Was für ein Idiot": Gegenspieler schimpft über Olise Nach dem überraschenden 3:3 gegen den FC Bayern München spotten die Spieler von Viking Stavanger über Michael Olise. Von Sport Heute 14.10.2026, 14:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem überraschenden 3:3 gegen den FC Bayern München können sich die Spieler von Viking Stavanger einen Seitenhieb gegen Michael Olise nicht verkneifen. Besonders Kristoffer Askildsen findet nach dem unnötigen Platzverweis des Bayern-Stars deutliche Worte.

In der 73. Minute hatte Olise zunächst Gelb gesehen, nachdem er Viking-Verteidiger Henrik Heggheim festgehalten hatte. Zu diesem Zeitpunkt führten die Münchner mit 3:2.

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Viking-Kapitän Zlatko Tripic ließ sich daraufhin zu einem Schubser gegen den Franzosen hinreißen. Olise verlor die Nerven und warf seinem Gegenspieler den Ball ins Gesicht. Die Folge: Gelb-Rot für den Bayern-Star!

Die Norweger konnten ihr Glück kaum fassen. Gegenüber "TV2" machte sich Viking-Profi Kristoffer Askildsen über die Aktion lustig: "Was für ein Idiot, dachte ich, als er den Ball warf."

Auch Kapitän Tripic konnte sich nach der Partie ein schelmisches Grinsen nicht verkneifen. "Ich bin so unglaublich glücklich, ich glaube, ich habe es geschafft, die halbe Bayern-Mannschaft zu verärgern", erklärte der Norweger.

Für die Münchner hatte der Ausraster bittere Folgen. In Unterzahl kassierten sie noch den Ausgleich zum 3:3 und mussten sich am Ende mit einem Punkt zufriedengeben.