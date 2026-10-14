i Nenad Bjelica GEPA pictures Übergabe der "Veilchen" Ex-Austria-Coach folgt Fink nach Aus in der Türkei nach Trainerwechsel mit Austria-Vergangenheit in der Türkei! Nenad Bjelica übernimmt bei Samsunspor den Job des entlassenen Thorsten Fink. Von Sport Heute 14.10.2026, 14:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Samsunspor setzt man im Abstiegskampf auf einen alten Bekannten aus der österreichischen Bundesliga. Nenad Bjelica ist neuer Cheftrainer des türkischen Erstligisten. Der Kroate folgt auf Thorsten Fink, der nach dem schwachen Saisonstart seinen Posten räumen musste.

Beide Trainer standen in ihrer Karriere bereits beim FK Austria Wien an der Seitenlinie. Nach dem Deutschen Fink soll nun ausgerechnet der ehemalige Veilchen-Coach Bjelica die Mannschaft wieder auf Kurs bringen.

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Die Ausgangslage ist alles andere als einfach. Samsunspor hat nach sieben Spieltagen erst vier Punkte gesammelt und liegt auf dem vorletzten Tabellenplatz der türkischen Süper Lig. Der neue Trainer steht damit von Beginn an unter Druck.

Bjelica bringt reichlich internationale Erfahrung mit. Nach seiner Zeit in Wien arbeitete der Kroate unter anderem bei Dinamo Zagreb, Trabzonspor und dem deutschen Bundesligisten Union Berlin. Seit 2024 war er ohne Trainerjob.

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Nun bekommt Bjelica in der Türkei seine nächste Chance. Seine wichtigste Aufgabe ist klar: Samsunspor aus dem Tabellenkeller führen und nach dem missglückten Saisonstart wieder für positive Ergebnisse sorgen.