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Tobias Stieler
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IMAGO/Nordphoto
Champions-League-Heimdebüt

Gut für den LASK? Deutscher pfeift den Liverpool-Hit

In Linz steht heute das Heimdebüt in der Champions League für den LASK an. Die Athletiker treffen dabei auf Liverpool.
Von Sport Heute
14.10.2026, 13:58
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Das erste Heimspiel des LASK in der Champions League steht an. Einen besseren Gegner als den Liverpool FC kann man sich nicht wünschen. Um 18:45 Uhr geht es auf der Linzer Gugl gegen den sechsfachen Champion der Königsklasse los.

Die Linzer konnten die letzten vier Spiele nicht gewinnen, doch ausgerechnet gegen den Giganten aus Liverpool wollen die Mannen von Coach Didi Kühbauer wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren.

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Die Partie leitet ein deutscher Jurist. Der 45-jährige Tobias Stieler wird das Heimdebüt des LASK leiten. Stieler ist seit 2021 Teil der UEFA-Elitegruppe. Seit 2012 pfeift er in der deutschen Bundesliga, dabei durfte er 2019 das DFB-Pokalfinale leiten.

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Auch ein historischer Moment wurde ihm zuteil: Beim Bundesliga-Eröffnungsspiel 2017 zwischen Bayern und Leverkusen war er Schiedsrichter der ersten Deutschen-Bundesliga-Partie mit Video-Assistent. Dabei korrigierte er nach VAR-Hinweis eine Entscheidung und gab Elfmeter.

red, Akt. 14.10.2026, 14:53, 14.10.2026, 13:58
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