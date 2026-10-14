i Liverpool muss ersatzgeschwächt nach Linz. GEPA pictures Kühbauer kämpferisch LASK gegen Liverpool: "Wollen Sensation schaffen" Der LASK empfängt auf der Gugl England-Topklub Liverpool. Die Linzer wollen den Ausfall mehrerer Stars ausnutzen. Von Sport Heute 14.10.2026, 11:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fußball-Fest! Am zweiten Spieltag der Champions League empfängt heute Meister LASK England-Gigant Liverpool.

Die Briten-Stars haben einen Marktwert von 1,09 Milliarden Euro, die Linzer sind 62 Millionen wert. "Wir wollen dennoch eine Sensation schaffen", sagt Coach Kühbauer. Das Rezept: "Wir müssen daran glauben, dass es machbar ist, dürfen nicht zu viel Respekt haben." Die 0:2-Heimpleite gegen Rapid ist abgehakt. "Wir haben jetzt die Chance, es besser zu machen."

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Liverpool muss auf die Stars Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo und Alexander Isak verzichten. "Ich halte es für möglich, dass der LASK etwas mitnimmt", sagt Liverpool-Legende Didi Hamann.

Aber: Auch auf Seiten des LASK wurden zuletzt personelle Probleme akut. Beim 0:2 gegen Rapid verletzten sich am Sonntag im Liga-Topspiel die beiden Stars Moses Usor (Schulter) und George Bello (muskulär).

Die Formkurve zeigte beim Doublesieger zudem schon vor der XXL-Länderspielpause nach unten. Aus den letzten drei Ligamatches holten die Linzer nur einen Punkt. Das erste Champions-League-Match ging gegen AEK Athen 0:1 verloren.

Vor dem dicht gedrängten Herbst-Programm wäre eine Sensation gegen den Insel-Giganten für Kühbauer der erhoffte Boost für eine Rückkehr zur Stärke der erfolgreichen Vorsaison.