i In der Oberösterreich Arena wird gespielt. GEPA pictures Champions League LASK gegen Liverpool ohne zwei Star-Spieler Ganz große Überraschung bei der LASK-Aufstellung für das Champions-League-Schlagerspiel gegen Liverpool. Zwei Stars fehlen. Von Sport Heute 14.10.2026, 17:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Didi Kühbauer hat mit seiner LASK-Aufstellung für das Duell mit England-Topklub Liverpool in der Champions League für großes Staunen gesorgt. Denn zwei Namen sucht man vergebens: Sascha Horvath und Sasa Kalajdzic.

Während der baumlange Angreifer immerhin im Kader steht und zu Beginn nur auf der Ersatzbank sitzt, sucht man den eigentlich Kapitän Horvath vergebens. Der Mittelfeldspieler hat es erst gar nicht in den Kader der Linzer für das Heimspiel in der Oberösterreich Arena, wie die Heimstätte international heißt, geschafft. Horvath hatte zuletzt Oberschenkelprobleme, gegen Rapid Wien am Sonntag noch durchgespielt. Dafür rückt Alessandro Schöpf in die Startelf.

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"Sascha Horvath und George Bello sind verletzt, das ist klar. Alessandro Schöpf hat die internationale Erfahrung, weiß, wie diese Siele ablaufen und Samuel Adeniran könnte unser Key Player werden", erklärte LASK-Trainer Kühbauer seine Aufstellung.

Ebenso nicht im Kader: Stürmer Moses Usor und Außenverteidiger George Bello. Dafür stürmen Samuel Adeniran und Christoph Lang gegen die "Reds". Insgesamt hat Österreichs Meister aber bloß sieben fitte Feldspieler auf die Ersatzbank gesetzt. Es hätten drei mehr sein dürfen.

Bei Liverpool werden einige Stars geschont: Virgil Van Dijk, Milos Kerkez, Alexis Mac Allister, oder Victor Munoz. Mit einem Durchschnittsalter von 24 Jahren und 186 Tagen stellten die Engjänger ihre drittjüngste Startelf in der Champions-League-Geschichte.

Die LASK-Aufstellung: Jungwirth - Mbuyamba, Tornich, Andrade - Jörgensen, Danek, Bogarde, Schöpf, Dibango - Lang, Adeniran

Die Liverpool-Aufstellung: Alisson - Frimpong, Araujo, Jacquet, Tsimikas - Gravenberch, Nyoni - Barcola, Wirzh, Ngumoha - Koumas