i Rooney über Ronaldo: "Nicht schön, das mitanzusehen." IMAGO/TT "Einfach falsch" "Rooney" zerlegt Ronaldo: "Das geht zu weit!" Wayne Rooney rechnet mit Cristiano Ronaldo ab. Der Ex-Teamkollege kritisiert das Verhalten des Portugiesen scharf. Von Sport Heute 14.10.2026, 17:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Cristiano Ronaldo sorgt für Wirbel! Der portugiesische Superstar steht nach seinem umstrittenen Abgang aus dem Nationalteam in der Kritik. Jetzt meldet sich sein Ex-Mitspieler Wayne Rooney zu Wort.

Fünf Jahre lang standen sie als Superstars gemeinsam bei Manchester United auf dem Platz. Doch für Ronaldos jüngstes Verhalten hat Rooney überhaupt kein Verständnis.

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"Der gesamte Vorgang war falsch"

Im Podcast "The United Stand" nimmt sich der ehemalige englische Nationalspieler seinen früheren Teamkollegen zur Brust.

"Er ist ein so großartiger Spieler. War es nicht derselbe Tag, an dem Messi aus der argentinischen Nationalmannschaft zurücktrat? Dass er dann auf diese Weise aus dem portugiesischen Kader ausscheidet und anschließend diese Erklärung veröffentlicht, ist aus meiner Sicht in jeder Hinsicht einfach falsch", wettert Rooney.

Hintergrund: Ronaldo hatte vor rund zwei Wochen mit seiner Abreise vom Nationalteam für Aufsehen gesorgt.

Rooney kann Ronaldo nicht verstehen

Für Rooney ist damit eine Grenze überschritten. "Seinen Trainer, seine Mannschaftskameraden und den Verband auf diese Weise zu untergraben, war völlig falsch. Der gesamte Vorgang war falsch. Es war nicht schön, das mitanzusehen."

Noch deutlicher wird der 40-Jährige beim Umgang mit dem Trainer: "Man kann einem Trainer nicht vorschreiben, was er bei einer Pressekonferenz sagen soll. Das geht über alles hinaus, was ich je gesehen habe."

Auch über Ronaldos mögliche Zukunft im portugiesischen Nationalteam hat Rooney eine klare Meinung. Der Engländer glaubt, dass sich sein ehemaliger Mitspieler mit dem nahenden Karriereende schwertut.

"Das passiert jedem Spieler. Irgendwann geht die Länderspielkarriere zu Ende. Er kommt damit nicht gut zurecht, und es wird unangenehm, das mitanzusehen."