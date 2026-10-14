i Die U19-Mannschaft des LASK verpasste gegen Liverpool die Sensation. GEPA pictures Youth League LASK führte 2:0, kassierte noch Pleite gegen Liverpool Der LASK hat vor dem Champions-League-Kracher gegen Liverpool bereits die erste Niederlage kassiert. Die U19 verlor gegen die Reds trotz 2:0-Führung. Von Sport Heute 14.10.2026, 15:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bittere Niederlage für den LASK! Wenige Stunden vor dem Champions-League-Kracher der Profis gegen Liverpool mussten sich die Linzer Nachwuchskicker in der UEFA Youth League geschlagen geben. Trotz einer 2:0-Führung verlor die U19 am Mittwoch in Pasching noch mit 2:4 gegen die "Reds".

Dabei sah es lange nach einer Sensation aus. Die Mannschaft von Trainer Milan Vukovic dominierte die erste Halbzeit, setzte Liverpool mit aggressivem Pressing unter Druck und ging durch Paul Krapf in der 23. Minute verdient in Führung.

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2:0-Führung noch vergeben

Auch nach der Pause blieben die Oberösterreicher am Drücker. Kapitän Jonas Ilk erhöhte in der 51. Minute auf 2:0. Als Luca Ortner nur fünf Minuten später die Latte traf, lag sogar das 3:0 in der Luft. Doch dann kippte die Partie völlig.

Praktisch im Gegenzug erzielte Liverpool-Kapitän William Wright den Anschlusstreffer (57.). Nur drei Minuten später schlug der Engländer erneut zu und stellte auf 2:2. Die Linzer verloren zunehmend den Zugriff auf das Spiel.

In der Schlussphase folgte der endgültige K.o.: Luca Eden brachte Liverpool in der 84. Minute erstmals in Führung, Wright fixierte mit einem Elfmeter in der 89. Minute seinen Hattrick und den 4:2-Endstand.

"Die Gegentore waren zwei Watschen", ärgerte sich LASK-Trainer Vukovic. "Was wehtut, ist, dass wir dann aufgehört haben, Fußball zu spielen." Dennoch sei er "extrem stolz auf die Burschen". Nach zwei Spielen hält der LASK bei einem Punkt. Am 21. Oktober wartet auswärts Sporting Lissabon.