i Der Biber hatte ein ungewöhnlich dunkles Fell. OSP KSRG Krzemień Pierwszy Einbrecher-Alarm "Schwarzer Mann im Keller" entpuppte sich als Biber Alarm in Polen! Bewohner meldeten einen "schwarzen Mann" im Keller. Polizei und Feuerwehr rückten an und machten eine tierische Entdeckung. Von Newsdesk Heute 30.10.2026, 16:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein ungewöhnlicher Notruf hat am Samstag (24. Oktober) im polnischen Dorf Krzemień Pierwszy für Aufregung gesorgt. Ein Bewohner hatte Alarm geschlagen, weil sich angeblich ein "schwarzer Mann" in einem Keller verstecken würde. Sofort rückten Polizei und Feuerwehr aus, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Doch vor Ort stellte sich heraus: Von einem unbekannten Mann fehlte jede Spur. Stattdessen entdeckten die Einsatzkräfte einen ungewöhnlichen Eindringling auf vier Pfoten.

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Dunkler Biber sorgt für Polizeieinsatz

In einem Nebengebäude hatte sich ein Biber versteckt. Das Besondere: Das Tier hatte ein fast schwarzes Fell. Offenbar war der ungewöhnlich dunkel gefärbte Nager für die Verwechslung verantwortlich.

Die Feuerwehrleute konnten den tierischen Eindringling schließlich einfangen. Verletzt wurde dabei niemand, auch der Biber überstand den Einsatz unbeschadet. Anschließend wurde das Tier wieder in seinem natürlichen Lebensraum freigelassen.

Schwarzes Fell ist eine Besonderheit

Europäische Biber haben normalerweise braunes bis graubraunes Fell. Vereinzelt kommen allerdings auch Tiere mit einer deutlich dunkleren, beinahe schwarzen Fellfärbung vor.

Für die Einsatzkräfte im polnischen Dorf war es jedenfalls ein Einsatz der besonderen Art. Statt einen verdächtigen Mann festzunehmen, mussten sie einen Biber aus dem Keller retten. Der vermeintliche Eindringling kam ohne Strafzettel davon und durfte zurück in die Natur.