Startseite Nachrichten Welt
Bei dem Unfall wurden mehrere Personen verletzt.
Bei dem Unfall wurden mehrere Personen verletzt.
APA-Images / dpa / Marcel Von Fehrn
Mehrere Verletzte

Unfall mit Schulkindern – Bus kracht in Haus

Ein Linienbus krachte mit 20 Schulkindern an Bord in die Wand eines Wohnhauses. 14 Menschen wurden verletzt, fünf davon schwer.
Von Newsdesk Heute
30.10.2026, 14:13
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Schrecklicher Unfall in Deutschland: In den Freitagmorgenstunden krachte ein Linienbus in Bad Oldesloe (Schleswig-Holstein) in eine Hauswand. Besonders dramatisch: Zum Zeitpunkt des Unfalls gegen 7.20 Uhr sollen sich 20 Schulkinder an Bord befunden haben.

Wie die "Bild" unter Berufung auf die Feuerwehr berichtet, soll es 14 Verletzte geben. Demnach hätten fünf Personen schwere Verletzungen erlitten. Auch ein Kind soll sich unter den Verletzten befinden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Bus-Lenkerin eingeklemmt

Zu dem Unfall kam es als ein Pkw vor einem Fußgängerüberweg anhielt, um einen Menschen über die Straße gehen zu lassen. Laut der Polizei sei der Bus rechts an dem Fahrzeug vorbeigefahren und soll dieses touchiert haben. Danach sei der Linienbus über einen Grünstreifen auf die Gegenfahrbahn geraten, wo es zu einer erneuten Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw kam.

Auch interessant

Reisebus kippt auf Autobahn um – 2 Tote, 26 Verletzte
Reisebus verunglückt auf dem Weg zum Oktoberfest
17-Jähriger stirbt bei Roller-Crash mit Linienbus

Schlussendlich habe der Bus einen Kreisverkehr überquert, kam von der Straße ab und krachte frontal in die Schlafzimmerwand einer Wohnung eines Mehrparteienhauses. Die Lenkerin (63) wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste mit schweren Verletzungen von der Feuerwehr befreit werden.

Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut der deutschen Tageszeitung wurden auch zwei Hausbewohner bei dem Unfall verletzt. Seitens der Staatsanwaltschaft Lübeck sei ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen worden.

red, Akt. 30.10.2026, 14:17, 30.10.2026, 14:13
Mehr zum Thema
Unfall Verkehrsunfall Bus Schleswig-Holstein

Weiterlesen

Weitere Storys
Deutschland Verletzung Öffentlicher Verkehr Rettungseinsatz Bergung
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote