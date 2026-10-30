i Bei dem Unfall wurden mehrere Personen verletzt. APA-Images / dpa / Marcel Von Fehrn Mehrere Verletzte Unfall mit Schulkindern – Bus kracht in Haus Ein Linienbus krachte mit 20 Schulkindern an Bord in die Wand eines Wohnhauses. 14 Menschen wurden verletzt, fünf davon schwer. Von Newsdesk Heute 30.10.2026, 14:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schrecklicher Unfall in Deutschland: In den Freitagmorgenstunden krachte ein Linienbus in Bad Oldesloe (Schleswig-Holstein) in eine Hauswand. Besonders dramatisch: Zum Zeitpunkt des Unfalls gegen 7.20 Uhr sollen sich 20 Schulkinder an Bord befunden haben.

Wie die "Bild" unter Berufung auf die Feuerwehr berichtet, soll es 14 Verletzte geben. Demnach hätten fünf Personen schwere Verletzungen erlitten. Auch ein Kind soll sich unter den Verletzten befinden.

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Bus-Lenkerin eingeklemmt

Zu dem Unfall kam es als ein Pkw vor einem Fußgängerüberweg anhielt, um einen Menschen über die Straße gehen zu lassen. Laut der Polizei sei der Bus rechts an dem Fahrzeug vorbeigefahren und soll dieses touchiert haben. Danach sei der Linienbus über einen Grünstreifen auf die Gegenfahrbahn geraten, wo es zu einer erneuten Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw kam.

Schlussendlich habe der Bus einen Kreisverkehr überquert, kam von der Straße ab und krachte frontal in die Schlafzimmerwand einer Wohnung eines Mehrparteienhauses. Die Lenkerin (63) wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste mit schweren Verletzungen von der Feuerwehr befreit werden.

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Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut der deutschen Tageszeitung wurden auch zwei Hausbewohner bei dem Unfall verletzt. Seitens der Staatsanwaltschaft Lübeck sei ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen worden.