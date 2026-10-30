i Handy weg beim Essen! Auf Sardinien startet in 15 Restaurants ein Pilotprojekt, bei dem Familien freiwillig auf ihre Smartphones verzichten sollen. (Symbolbild) istock Handy-Pause beim Essen Restaurants wollen jetzt Handys vom Tisch verbannen Handy weg beim Essen! Auf Sardinien startet in 15 Restaurants ein Pilotprojekt, bei dem Familien freiwillig auf ihre Smartphones verzichten sollen. Von Newsdesk Heute 30.10.2026, 10:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schluss mit ständigem Handy-Schauen beim Essen! Auf Sardinien sollen Familien im Restaurant künftig wieder mehr Zeit miteinander verbringen. Dafür startet am 1. November ein ungewöhnliches Projekt in 15 Lokalen.

Wer bei der Aktion "A tavola senza schermi" ("Am Tisch ohne Bildschirme") mitmacht, lässt sein Smartphone während des Essens in der Tasche oder legt es in einen Korb auf dem Tisch. Statt auf Bildschirme zu starren, sollen sich Familien wieder miteinander beschäftigen.

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Auch Eltern müssen mitmachen

Ein Handy-Verbot ist allerdings nicht geplant. Die Teilnahme erfolgt freiwillig, dringende Telefonate sind weiterhin erlaubt – allerdings abseits des Tisches. Für Kinder stellen die Restaurants Spiele und verschiedene Beschäftigungsmöglichkeiten bereit.

Die Aktion richtet sich ausdrücklich auch an Erwachsene. "Kinder aufzufordern, auf den Bildschirm zu verzichten, ergibt nur Sinn, wenn wir dazu auch selbst bereit sind", betont Gastronom Emanuele Frongia.

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Jedes vierte Kind zeigt Auffälligkeiten

Hinter dem Projekt stehen unter anderem Sardiniens Kinder- und Jugendbeauftragte Anna Cau sowie Vertreter der Gastronomie und der italienischen Kinderärzte.

Laut der Kinderärztevereinigung FIMP verwenden 95 Prozent der italienischen Jugendlichen regelmäßig ein Smartphone. Rund ein Viertel zeigt Anzeichen einer problematischen Nutzung.

Der Test läuft 30 Tage. Ob die Familien tatsächlich auf ihre Handys verzichten, wird sich erst zeigen.