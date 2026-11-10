i Wir kennen Äpfel als süße, saftige und vitaminreiche Früchte. Ja! Natürlich Tag des Apfels Forscher staunen: Das steckt wirklich in deinem Apfel Äpfel gelten als gesunder Snack, doch neben Vitaminen und Ballaststoffen steckt in ihnen noch etwas, das die wenigsten vermuten würden. Von Heute Life 10.11.2026, 13:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob als kleiner Snack zwischendurch, im Kuchen oder frisch vom Baum: Äpfel gehören für viele Menschen ganz selbstverständlich zum Alltag. Doch wer herzhaft in die knackige Frucht beißt, bekommt weit mehr als Vitamine und Ballaststoffe. Was sich darin sonst noch verbirgt, ist mit bloßem Auge nicht zu erkennen – und dürfte so manchen überraschen.

Millionen unsichtbare Mitbewohner

Kaum zu glauben, aber wahr: In einem durchschnittlich großen Apfel leben rund 100 Millionen Bakterien. Das haben Forscher der Technischen Universität Graz bereits 2019 in einer wissenschaftlichen Untersuchung festgestellt. Die winzigen Lebewesen befinden sich nicht nur auf der Schale, sondern auch im Fruchtfleisch, in den Kernen und im Inneren des Apfels. Gemeinsam bilden sie sein sogenanntes Mikrobiom.

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Was zunächst wenig appetitlich klingt, ist ein ganz natürlicher Vorgang. Schließlich sind Mikroorganismen nahezu überall zu finden – auch auf den Lebensmitteln, die täglich auf unseren Tellern landen.

Bio oder konventionell? Das macht den Unterschied

Besonders interessant ist, dass nicht jeder Apfel dieselben Bakterien beherbergt. Welche Mikroorganismen sich auf und in der Frucht ansiedeln, hängt unter anderem von ihrer Herkunft, der Sorte und den Anbaubedingungen ab. Die Grazer Forscher untersuchten dafür frisch geerntete Äpfel aus biologischem und konventionellem Anbau. Dabei zeigte sich: Die untersuchten Bio-Äpfel beherbergten eine größere Vielfalt unterschiedlicher Bakterien. Die Gesamtzahl der Mikroorganismen unterschied sich hingegen kaum. Entscheidend war also nicht, wie viele Bakterien vorhanden waren, sondern welche. Ob diese Unterschiede auch gesundheitliche Vorteile mit sich bringen, lässt sich daraus allerdings noch nicht ableiten.

Was passiert mit den Bakterien in unserem Körper?

Mit jedem Bissen nehmen wir neben Nährstoffen auch winzige Mikroorganismen auf. Doch was bedeutet das eigentlich für unseren Darm? Diese Frage beschäftigt Wissenschaftler zunehmend. Denn unser Darm beherbergt selbst Billionen von Mikroorganismen, die unter anderem an der Verdauung beteiligt sind. Welche Rolle die Bakterien aus frischem Obst für dieses empfindliche Zusammenspiel spielen, ist bislang nicht ausreichend erforscht. Mikrobiomforscherin Gabriele Berg von der TU Graz untersucht deshalb gemeinsam mit der Bio-Marke Ja! Natürlich, wie unterschiedliche Anbaumethoden die Mikroorganismen unserer Lebensmittel beeinflussen.

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Eine Frucht, unzählige Unterschiede

Dass Apfel nicht gleich Apfel ist, zeigt sich übrigens nicht nur unter dem Mikroskop. Weltweit gibt es mehr als 30.000 Apfelsorten – von süß und saftig bis kräftig und säuerlich. Doch während wir die geschmacklichen Unterschiede sofort bemerken, bleibt uns die unsichtbare Vielfalt im Inneren verborgen.