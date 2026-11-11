i Goldbraun, flaumig und mit Marillenmarmelade gefüllt: Zum Faschingsbeginn haben Krapfen in Österreich wieder Hochsaison. AMA-Marketing Faschingsbeginn! Worauf du beim Krapfenkauf jetzt achten solltest Rund 100 Millionen Krapfen werden jährlich gebacken. Doch woran erkennt man gute Qualität? Ein Gütesiegel soll beim Einkauf helfen. Von Heute Life 11.11.2026, 09:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit dem Faschingsbeginn am 11. November um 11:11 Uhr startet in Österreich auch die große Krapfenzeit. Ob zum Kaffee, im Büro oder auf dem Faschingsfest: Das süße Germgebäck mit goldbrauner Kruste und fruchtiger Marillenfüllung gehört für viele einfach dazu. Doch beim Krapfenkauf lohnt sich ein genauer Blick – vor allem auf die Herkunft der Zutaten.

100 Millionen Krapfen pro Jahr

Die Österreicherinnen und Österreicher lassen sich ihre süße Faschingstradition einiges kosten: Rund 100 Millionen Krapfen werden hierzulande jährlich gebacken. Besonders gefragt ist das Gebäck - natürlich - zwischen dem Faschingsbeginn und dem Faschingsdienstag. Seine Geschichte reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Was einst als besondere Köstlichkeit galt, ist heute aus der heimischen Backtradition kaum wegzudenken.

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Dieses Siegel gibt Orientierung

Doch Krapfen ist nicht gleich Krapfen. Wer beim Einkauf auf regionale Zutaten und nachvollziehbare Herkunft Wert legt, kann sich am rot-weiß-roten AMA-Gütesiegel orientieren.

Dieses garantiert, dass die primären Zutaten – darunter das Mehl – aus Österreich stammen. Außerdem werden die Krapfen ohne Palmöl hergestellt. Kommt die Marillenmarmelade nicht ausschließlich aus Österreich, muss das entsprechend gekennzeichnet werden.

"Gerade bei traditionellen Lebensmitteln lohnt sich ein genauer Blick auf die Zutaten und ihre Herkunft", betont Christina Mutenthaler-Sipek, Geschäftsführerin der AMA-Marketing. Das Gütesiegel stehe für nachvollziehbare Herkunft, geprüfte Qualität und unabhängige Kontrollen.

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Auch heimische Bauern profitieren

Hinter dem süßen Klassiker steckt zudem regionale Wertschöpfung. Lorenz Mayr, Aufsichtsratsvorsitzender der AMA-Marketing und selbst Ackerbauer, verweist auf die Bedeutung heimischer Rohstoffe.

"Schon beim Mehl beginnt die Wertschöpfung auf unseren Äckern", erklärt Mayr. Wer Krapfen mit AMA-Gütesiegel kaufe, unterstütze damit auch die österreichischen Bäuerinnen und Bauern sowie die Landwirtschaft in den Regionen. Krapfen mit AMA-Gütesiegel sind bei zahlreichen Handelsunternehmen erhältlich. Auch viele Betriebe der AMA GENUSS REGION setzen auf regionale Zutaten.