Essiggurken nach Wochen noch essen? Darauf kommt es an

Ganz hinten im Kühlschrank steht es: das angebrochene Glas Essiggurken. Wann es geöffnet wurde? Keine Ahnung. Doch plötzlich wäre eine knackige Gurke zum Abendessen genau das Richtige. Nur stellt sich eine Frage: Kann man da noch bedenkenlos zugreifen?
Die gute Nachricht: Essiggurken sind echte Dauerbrenner im Vorratsschrank. Solange das Glas ungeöffnet und unbeschädigt ist, bleiben sie bei kühler, dunkler Lagerung oft jahrelang genießbar. Auch ein überschrittenes Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) bedeutet nicht automatisch, dass die Gurken in den Müll gehören. Es gibt lediglich an, bis wann der Hersteller bestimmte Eigenschaften wie Geschmack und Konsistenz garantiert. Ist das Glas noch einwandfrei verschlossen und der Inhalt unauffällig, können die Gurken auch danach noch gut sein.
Sobald der Deckel einmal abgeschraubt wurde, sieht die Sache anders aus. Laut dem Lebensmittelforum der Verbraucherzentrale können eingelegte Gewürzgurken bei richtiger Lagerung etwa drei Monate nach dem Öffnen haltbar bleiben. Eine Garantie ist das allerdings nicht. Entscheidend ist vor allem, wie sauber mit dem Inhalt umgegangen wurde. Wer mit einer bereits benutzten Gabel ins Glas greift, kann Keime einschleppen und den Verderb beschleunigen.
Deshalb gilt: Angebrochene Gläser gehören in den Kühlschrank. Die Gurken sollten möglichst vollständig vom Sud bedeckt bleiben und immer mit sauberem Besteck entnommen werden.
Ob die Essiggurken noch genießbar sind, lässt sich häufig schon beim genaueren Hinsehen erkennen.
Wichtig: Verdächtige Gurken solltest du nicht kosten. Nicht alle gesundheitsschädlichen Keime lassen sich durch Geruch, Aussehen oder Geschmack erkennen.
Wer beim nächsten Hunger nicht wieder grübeln möchte, kann sich mit einem einfachen Handgriff helfen: Schreib das Öffnungsdatum direkt auf den Deckel oder das Etikett.