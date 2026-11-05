Zigaretten in Müll geworfen – geht in Flammen auf

Ein achtlos entsorgter Aschenbecher dürfte am Mittwochabend in Wörgl für einen Feuerwehreinsatz gesorgt haben. Gegen 21.15 Uhr gingen in der Sepp Gangl-Straße plötzlich Flammen von einem Papiermüllcontainer der Stadtgemeinde aus.
Die alarmierte Stadtfeuerwehr Wörgl rückte an und brachte die Flammen innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle.
Der Müllcontainer wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Auch ein Zaun in unmittelbarer Nähe wurde leicht beschädigt. Verletzt wurde niemand.
Ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein Aschenbecher, der samt noch glühenden Zigarettenstummeln im Papiermüll gelandet war, den Brand verursacht haben.
Wer den Aschenbecher dort entsorgt hat, ist derzeit noch unklar. Die Polizei Wörgl ermittelt und bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise.