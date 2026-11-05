i Die Müllcontainer wurde bei dem Brand komplett zerstört. Evgeny Sergeev, istock (Symbolbild) Polizei bittet um Hinweise Zigaretten in Müll geworfen – geht in Flammen auf Ein Aschenbecher mit glühenden Zigarettenstummeln dürfte am Mittwochabend in Wörgl einen Brand ausgelöst haben. Die Polizei bittet um Hinweise. Von André Wilding 05.11.2026, 07:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein achtlos entsorgter Aschenbecher dürfte am Mittwochabend in Wörgl für einen Feuerwehreinsatz gesorgt haben. Gegen 21.15 Uhr gingen in der Sepp Gangl-Straße plötzlich Flammen von einem Papiermüllcontainer der Stadtgemeinde aus.

Feuerwehr konnte Brand rasch löschen

Die alarmierte Stadtfeuerwehr Wörgl rückte an und brachte die Flammen innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle.

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Der Müllcontainer wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Auch ein Zaun in unmittelbarer Nähe wurde leicht beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Polizei ermittelt

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein Aschenbecher, der samt noch glühenden Zigarettenstummeln im Papiermüll gelandet war, den Brand verursacht haben.

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Wer den Aschenbecher dort entsorgt hat, ist derzeit noch unklar. Die Polizei Wörgl ermittelt und bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise.