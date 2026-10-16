i Sauberes Badezimmer mit Keramikausstattung pixabay.com Hygiene-Tipps Klo putzen: Diese Reihenfolge stoppt Keime Wer beim WC-Putzen planlos vorgeht, verteilt Bakterien, statt sie zu entfernen. Mit der richtigen Reihenfolge klappt es besser. Von Technik Heute 16.10.2026, 22:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Toilette gehört zu den Orten im Haushalt, die besonders gründlich und regelmäßig gereinigt werden sollten. Doch wer das Putzen ohne System angeht, macht sich oft unnötig viel Arbeit oder übersieht wichtige Stellen.

Entscheidend ist nämlich nicht nur, dass du regelmäßig reinigst, sondern auch, in welcher Reihenfolge du dabei vorgehst. Sonst verteilst du die Keime nur.

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So geht es richtig, wie chip.de meldet: Zuerst solltest du den Sitz und den Deckel gründlich reinigen und dabei immer von außen nach innen arbeiten. So vermeidest du, dass Bakterien verschleppt werden.

Scharniere nicht vergessen

Wichtig: Vergiss dabei nicht die Scharniere, denn dort sammeln sich besonders schnell Schmutz und Bakterien. Anschließend ist der Bereich hinter der Toilette dran, der oft übersehen wird. Dort sammeln sich regelmäßig Spritzwasser und Staub.

Auch der Bereich unter der Toilette sollte nicht vergessen werden, da sich dort ebenfalls zahlreiche Keime ansammeln. Erst danach reinigst du die Toilette von innen - besonders unter dem Rand, wo sich jede Menge Bakterien und Kalkablagerungen befinden.

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Zum Schluss der Boden

Am Ende wischst du den Boden unter der Toilette gründlich feucht, um letzte Verschmutzungen und Keime zu entfernen. Mit dieser Reihenfolge arbeitest du effizient und verhinderst, dass bereits gereinigte Stellen wieder verschmutzt werden.