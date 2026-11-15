i Am 15. November feiert der Gugelhupf seinen Ehrentag. iStock/Gabriele Grassl Kaiser, Kuchen, Kult Wieso hat der Gugelhupf überhaupt ein Loch? Flaumig, süß & einfach Kult: Der Gugelhupf gehört zu Österreich wie die Melange zum Kaffeehaus. Doch hinter dem Klassiker steckt mehr, als man denkt. Von Heute Life 15.11.2026, 14:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Duft von frisch gebackenem Kuchen zieht durch die Küche, auf dem Tisch steht schon der Kaffee. Noch ein wenig Staubzucker darüber, das erste Stück wird angeschnitten – und plötzlich schmeckt es wie früher bei Oma. Kaum eine Mehlspeise weckt so viele Erinnerungen wie der Gugelhupf. Heute, am 15. November, hat der österreichische Klassiker sogar seinen eigenen Ehrentag.

Ein Kuchen mit kaiserlicher Vergangenheit

Ob flaumiger Marmorgugelhupf, saftiger Schokokuchen oder traditioneller Germgugelhupf: Die süße Versuchung gehört zur österreichischen Kaffeejause wie die Melange ins Kaffeehaus. Dabei blickt der Gugelhupf auf eine erstaunliche Geschichte zurück. Schon vor rund 2.000 Jahren kannten die Römer Backformen mit den charakteristischen Rillen und dem Loch in der Mitte. Archäologische Funde im niederösterreichischen Carnuntum belegen das. Seinen großen Durchbruch feierte der Kuchen allerdings erst im 19. Jahrhundert. Von Wien aus eroberte er die Kaffeehäuser und Küchen der damaligen Monarchie.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Selbst der Kaiser konnte nicht widerstehen

Einer seiner berühmtesten Fans war Kaiser Franz Joseph I. Der Monarch soll sich den Gugelhupf besonders gerne zum Frühstück servieren lassen haben. Der Überlieferung nach verwöhnte ihn seine Vertraute Katharina Schratt bei gemeinsamen Frühstücken in Bad Ischl mit der süßen Spezialität. Mal soll sie selbst gebacken haben, mal kam der Gugelhupf aus der traditionsreichen Konditorei Zauner. Was einst auch als einfaches Gebäck für Bauernfamilien galt, schaffte es damit bis auf die kaiserliche Frühstückstafel.

Deshalb hat der Kuchen ein Loch

Sein auffälligstes Merkmal ist zugleich ziemlich praktisch: Durch das Loch in der Mitte und die gerippte Form verteilt sich die Hitze beim Backen besser. So kann auch ein größerer Kuchen gleichmäßiger durchbacken. Woher der ungewöhnliche Name stammt, ist hingegen nicht eindeutig geklärt. Eine Theorie führt ihn auf die "Gugel", eine historische Kopfbedeckung, zurück. Das "Hupf" könnte sich auf das Aufgehen des Germteigs beziehen.

Längst gibt es den Gugelhupf in unzähligen Varianten: Während die einen auf den klassischen Marmorgugelhupf schwören, lieben andere ihn mit Rosinen, Nüssen, Zitrone oder Schokolade. Und das Beste: Für einen gelungenen Gugelhupf braucht es keine aufwendige Dekoration. Ein wenig Staubzucker genügt oft schon, um aus dem schlichten Kuchen einen echten Hingucker zu machen.