i Kressesprossen wachsen schnell und bringen frische Würze auf den Teller. Pexels/Marek Piwnicki Ernten statt einkaufen 3 essbare Pflanzen, die auch im Winter drinnen wachsen Warum Kräuter immer kaufen, wenn man sie selbst ziehen kann? Diese drei Pflanzen bringen frisches Grün in deine Küche. Von Heute Life 13.11.2026, 10:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Draußen ist es grau und kalt, doch in der Küche sprießt bereits frisches Grün. Während im Garten Winterpause herrscht, wachsen auf dem Fensterbrett aromatische Zutaten für die nächste Mahlzeit heran. Und dafür braucht es weder einen großen Garten noch einen Balkon.

Frischer Genuss direkt aus der Küche

Ob als würzige Beilage zum Butterbrot, knackiges Extra im Salat oder aromatische Zutat für warme Gerichte: Selbst gezogenes Grün bringt frischen Wind auf den Teller. Besonders praktisch: Manche Sorten sind bereits nach wenigen Tagen erntereif, andere liefern bei guter Pflege immer wieder Nachschub. Diese drei Pflanzen eignen sich besonders gut.

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1 Petersilie Ob über Erdäpfel , in Suppen oder als frisches Extra im Salat: Petersilie gehört zu den beliebtesten Küchenkräutern. Und statt sie ständig im Geschäft nachzukaufen, kannst du sie einfach selbst anbauen. Am wohlsten fühlt sich das Kraut an einem hellen Platz ohne pralle Mittagssonne. Die Erde sollte gleichmäßig leicht feucht bleiben, Staunässe verträgt Petersilie allerdings nicht.

2 Kresse Du willst nicht wochenlang auf deine erste Ernte warten? Dann ist Gartenkresse genau das Richtige. Die würzigen Keimlinge wachsen besonders schnell und bringen bereits nach wenigen Tagen frische Schärfe aufs Butterbrot . Dafür brauchst du nicht einmal einen Blumentopf . Eine flache Schale mit feuchtem Küchenpapier oder Watte reicht aus. Samen darauf verteilen, hell aufstellen und regelmäßig befeuchten. Schon nach etwa fünf bis sieben Tagen kannst du die ersten zarten Stängel abschneiden.

3 Sprossen im Glas Besonders unkompliziert klingt diese Methode : Aus kleinen Samen werden in wenigen Tagen knackige Sprossen. Ob Mungbohnen oder Linsen – mit einem geeigneten Keimglas lässt sich frisches Grün direkt in der Küche ziehen. Allerdings ist hier besondere Hygiene gefragt. Die Samen müssen ausdrücklich zum Keimen geeignet sein. Das Glas sollte sauber sein, die Sprossen regelmäßig gespült werden und das Wasser vollständig ablaufen können. Wichtig: In rohen Sprossen können sich Krankheitserreger vermehren. Besonders Schwangere , kleine Kinder , ältere und immungeschwächte Menschen sollten sie vor dem Verzehr gründlich durcherhitzen.

Ob würzige Kresse, aromatische Petersilie oder knackige Sprossen: Mit wenig Platz und etwas Pflege lässt sich das ganze Jahr über frischer Nachschub ziehen.