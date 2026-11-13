3 essbare Pflanzen, die auch im Winter drinnen wachsen

Draußen ist es grau und kalt, doch in der Küche sprießt bereits frisches Grün. Während im Garten Winterpause herrscht, wachsen auf dem Fensterbrett aromatische Zutaten für die nächste Mahlzeit heran. Und dafür braucht es weder einen großen Garten noch einen Balkon.
Ob als würzige Beilage zum Butterbrot, knackiges Extra im Salat oder aromatische Zutat für warme Gerichte: Selbst gezogenes Grün bringt frischen Wind auf den Teller. Besonders praktisch: Manche Sorten sind bereits nach wenigen Tagen erntereif, andere liefern bei guter Pflege immer wieder Nachschub. Diese drei Pflanzen eignen sich besonders gut.
Ob würzige Kresse, aromatische Petersilie oder knackige Sprossen: Mit wenig Platz und etwas Pflege lässt sich das ganze Jahr über frischer Nachschub ziehen.