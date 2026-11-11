i Es glitzert an den Fenstern, die ersten Sterne leuchten und auf den Balkonen ziehen Weihnachtsmänner ein. iStock/Svitlana Kolycheva An das musst du dich halten Weihnachtsdeko am Balkon: Dieser Fehler sorgt für Ärger Was gibt es Schöneres als einen festlich geschmückten Balkon? Doch wer bei der Deko nicht aufpasst, kann sich damit ordentlich Ärger einhandeln. Von Heute Life 11.11.2026, 13:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die ersten Lichterketten hängen, am Balkongeländer leuchten Sterne und nebenan klettert schon ein Weihnachtsmann die Hauswand hoch. Wenn die Adventzeit näher rückt, wird aus so manchem Balkon ein kleines Winterwunderland. Doch was für die einen wunderschön aussieht, kann bei den Nachbarn schnell für Ärger sorgen: Beim weihnachtlichen Schmücken ist längst nicht alles erlaubt.

Wenn der Balkon die ganze Nacht leuchtet

Ein funkelnder Stern im Fenster, eine Lichterkette am Geländer – dagegen spricht normalerweise nichts. Problematisch wird es allerdings, wenn die Weihnachtsbeleuchtung so hell blinkt, dass die Nachbarn nachts kein Auge mehr zubekommen. Die Mietervereinigung Österreichs weist darauf hin, dass übermäßige Lichtbelästigung nicht einfach hingenommen werden muss. Wer andere mit grellen oder ständig flackernden Lichtern beim Schlafen stört, muss damit rechnen, die Beleuchtung ab 22 Uhr ausschalten zu müssen.

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Wäsche am Balkon? Wann du damit Ärger bekommst i ?

Eine pauschale gesetzliche Abschaltpflicht für jede Lichterkette gibt es allerdings nicht. Entscheidend ist, wie stark sich andere tatsächlich gestört fühlen. Wer Streit vermeiden möchte, greift am besten gleich zur Zeitschaltuhr. So gehen die Lichter automatisch aus – und der Weihnachtsfrieden bleibt gewahrt.

An der Hausfassade ist Vorsicht geboten

Ein riesiger Weihnachtsmann soll an der Außenwand hinaufklettern? Bevor dafür die Bohrmaschine zum Einsatz kommt, ist Vorsicht angesagt: Die Hausfassade gehört in einem Mehrparteienhaus normalerweise nicht zum Bereich, über den Bewohner allein bestimmen dürfen. Wer Löcher in die Außenwand bohrt oder größere Dekorationen dort befestigen möchte, braucht in der Regel eine entsprechende Zustimmung – bei Mietwohnungen vom Vermieter, bei Eigentumswohnungen gegebenenfalls von den übrigen Eigentümern. Eine einfache Lichterkette am eigenen Balkongeländer ist dagegen meist unproblematisch, solange dabei nichts beschädigt wird.

Wenn das Rentier plötzlich fliegen lernt

Besonders bei großen Figuren gilt: Was am Balkon steht oder hängt, muss auch bei Wind und Wetter sicher halten. Ein aufblasbarer Weihnachtsmann, der sich bei einer kräftigen Böe selbstständig macht, ist schließlich alles andere als lustig. Stürzt die Dekoration auf den Gehsteig oder ein parkendes Auto, kann das nicht nur gefährlich, sondern auch teuer werden. Deshalb sollten Lichterketten, Sterne und Figuren ordentlich befestigt sein. Für den Außenbereich dürfen außerdem nur dafür geeignete elektrische Produkte verwendet werden.

Auch im Stiegenhaus gibt es Grenzen

Ein kleiner Adventkranz an der Wohnungstür wirkt einladend. Doch wer gleich das ganze Stiegenhaus in eine Weihnachtslandschaft verwandeln möchte, sollte vorher nachfragen – denn Gänge und Stiegenhäuser sind Gemeinschaftsflächen. Vermieter oder andere Bewohner können verlangen, dass eigenmächtig aufgestellte Dekorationen entfernt werden. Besonders wichtig: Fluchtwege müssen frei bleiben, und der Brandschutz darf nicht beeinträchtigt werden.