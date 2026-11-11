i Ein Haus in einem historischen Bergdorf Kalabriens - wie in Belmonte Calabro, wo zwei Immobilien zur Verfügung stehen. iStock/j-wildman 10 Jahre gratis wohnen Italien verschenkt Häuser – auch an Österreicher Ein Haus in Italien, zehn Jahre gratis wohnen: Kalabrien verschenkt 50 Immobilien. Doch Bewerber müssen eine wichtige Bedingung erfüllen. Von Heute Life 11.11.2026, 13:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein eigenes Haus unter der Sonne Süditaliens – und dafür keinen Cent Miete zahlen? In Kalabrien wird dieser Traum für ausgewählte Bewerber möglich. Die Region stellt 50 leer stehende Immobilien für zehn Jahre kostenlos zur Verfügung. Auch Österreicher können sich bewerben. Allerdings gibt es eine entscheidende Voraussetzung.

Kalabrien kämpft gegen verlassene Dörfer

Hinter der ungewöhnlichen Initiative mit dem Namen "Ripopola Calabria" – zu Deutsch etwa "Kalabrien wiederbevölkern" – steckt ein ernstes Problem. Immer mehr Menschen kehren der Region den Rücken. Vor allem junge Bewohner zieht es in die Städte, wo sie auf bessere Jobchancen und eine funktionierende Infrastruktur hoffen. Zurück bleiben ältere Menschen, verwaiste Häuser und Dörfer, in denen Schulen und Kindergärten schließen müssen. Manche Orte zählen mittlerweile weniger als 400 Einwohner.

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Mit dem Angebot will die Regionalregierung nun neue Bewohner in die verlassenen Ortschaften locken.

50 Häuser in 26 Dörfern werden vergeben

Das Konzept klingt verlockend: Insgesamt 50 leer stehende Sozialwohnungen und Häuser in 26 kalabrischen Gemeinden sollen Interessierten kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Die Nutzungsdauer beträgt zunächst zehn Jahre. Eine Verlängerung ist grundsätzlich denkbar.

Sogar die Renovierung der Immobilien wird übernommen. Ein Blick auf die Projektwebsite zeigt allerdings, dass manche Gebäude auch dringend eine Sanierung benötigen.

Die Immobilien sind großteils stark renovierungsbedürftig, wie diese in Grotteria. Ripopola Calabria

Zuerst wird dort das Rendering einer aufgehübschten Fassade gezeigt, erst daneben sieht man die echte Außenansicht. Teilweise fehlen Fenster und Türen, Fassaden sind beschädigt und die Außenbereiche verwahrlost. Die Innenansicht ist komplett mit 3D-generiert, einen echten Einblick gibt es nicht.

Auch Österreicher dürfen sich bewerben

Die Initiative richtet sich nicht ausschließlich an italienische Staatsbürger. Auch Bürgerinnen und Bürger anderer EU-Staaten – und damit Interessierte aus Österreich – können sich bewerben.

Besonders berücksichtigt werden bestimmte Gruppen: Familien mit Kindern, Alleinerziehende, junge Paare, kalabrische Auswanderer mit Rückkehrwunsch sowie Menschen, die ortsunabhängig arbeiten. Auch Selbstständige, Menschen mit Behinderung und Beschäftigte aus dem Kultur- und Kreativbereich stehen im Fokus.

Eine Bedingung entscheidet

Ganz so einfach wie Koffer packen und einziehen ist es allerdings nicht. Gesucht werden keine Urlaubsgäste, sondern Menschen, die sich tatsächlich langfristig in einer der Gemeinden niederlassen wollen.

Die Bewerbung erfolgt online. Voraussetzung ist eine EU-konforme digitale Identifizierung. Zunächst müssen Interessierte Angaben zu ihrem Haushalt und ihrer beruflichen Situation machen. Wer in die nächste Auswahlrunde kommt, wird zu einem persönlichen Gespräch eingeladen.

Dort müssen die Bewerber ihren geplanten Lebensentwurf vorstellen und erklären, wie sie sich ein dauerhaftes Leben in der kalabrischen Gemeinde vorstellen.