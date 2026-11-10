i Während du es dir zu Hause gemütlich machst, haben deine Zimmerpflanzen allerdings weniger Freude an der wohligen Wärme. iStock/Bianco33 (Symbolbild) Braune Blattspitzen 5 Tipps, die Zimmerpflanzen in der Heizsaison retten Du meinst es gut mit deinen Zimmerpflanzen und gönnst ihnen einen warmen Platz? Das könnte ihnen zum Verhängnis werden. Worauf du achten solltest. Von Heute Life 10.11.2026, 12:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Draußen wird es kalt, drinnen läuft die Heizung auf Hochtouren. Während du es dir auf der Couch gemütlich machst, haben deine Zimmerpflanzen allerdings wenig Freude an der wohligen Wärme. Plötzlich hängen die Blätter, ihre Spitzen werden braun und selbst die sonst so robuste Lieblingspflanze sieht mitgenommen aus. Dahinter steckt oft ein Problem, das viele unterschätzen.

Wenn die Heizung zur Gefahr wird

Was uns im Winter guttut, kann Zimmerpflanzen ordentlich zusetzen. Denn warme Heizungsluft senkt die Luftfeuchtigkeit und lässt empfindliche Blätter schneller austrocknen. "Viele denken, dass Heizungswärme den Zimmerpflanzen im Winter guttut", erklärt Pflanzenexpertin Lucy Hook von "Bloom & Wild". Tatsächlich können Heizkörper, Kamine und sogar Fußbodenheizungen den Pflanzen schaden. Besonders empfindlich reagieren tropische Gewächse wie Farne, Korbmaranten und Friedenslilien. Mit ein paar einfachen Tricks lässt sich verhindern, dass die grüne Oase zum Sorgenkind wird.

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1. Weg von der Heizung

Der Lieblingsplatz direkt neben dem Heizkörper kann im Winter zum Problem werden. Rücke deine Pflanzen deshalb ein Stück von Wärmequellen weg. Stehen sie auf einer Fußbodenheizung, hilft ein Pflanzenständer oder eine isolierende Unterlage. Ein einfacher Test: Fühlt sich die Luft an ihrem Standort unangenehm warm an, ist mehr Abstand angesagt.

2. Platz wechseln

Manchmal reicht es schon, die Pflanze auf ein Regal oder einen Beistelltisch zu stellen. Auch Blumenampeln können helfen, direkte Heizungswärme zu vermeiden. Wichtig ist allerdings, dass die Pflanze weiterhin ausreichend Tageslicht bekommt.

3. Gemeinsam statt einsam

Zimmerpflanzen mögen Gesellschaft – zumindest, wenn es um die Luftfeuchtigkeit geht. Stellst du mehrere Pflanzen zusammen, kann durch die Verdunstung ein etwas feuchteres Mikroklima entstehen. Vor allem tropische Arten profitieren davon, wenn sie nicht einzeln in einer trockenen Ecke stehen.

4. Mehr Feuchtigkeit

Eine Schale Wasser in Heizungsnähe kann die Luftfeuchtigkeit etwas erhöhen. Bei besonders trockener Raumluft hilft ein Luftbefeuchter meist zuverlässiger. Gelegentliches Besprühen befeuchtet die Blätter zwar kurzfristig, ersetzt aber keine dauerhaft passende Luftfeuchtigkeit. Auch beim Gießen ist Vorsicht angesagt: Im Winter brauchen viele Pflanzen weniger Wasser als im Sommer.

5. Vorsicht vor kalter Zugluft

Nicht nur Hitze macht den grünen Mitbewohnern zu schaffen. Auch kalte Luft beim Lüften und starke Temperaturschwankungen können sie belasten. Stelle empfindliche Pflanzen deshalb nicht direkt neben häufig geöffnete Fenster oder Balkontüren.

Diese Zimmerpflanzen sind besonders pflegeleicht i ?

Und wenn die Blätter bereits braun werden? Dann lohnt sich zuerst ein Blick auf Standort, Erde und Luftfeuchtigkeit. Oft braucht es keine aufwendige Pflegekur, sondern einfach einen besseren Platz, damit sich die Pflanze wieder erholen kann.