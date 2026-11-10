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Nicht jedes Laub gehört auf den Kompost.
Nicht jedes Laub gehört auf den Kompost.
iStock/ArtMassa
Garten-Tipps für den Herbst

Diese Blätter gehören nicht auf den Kompost

Nicht jedes Laub eignet sich für den Kompost. Eichen-, Walnuss- und Kastanienblätter verrotten langsam - manche tragen Schädlinge ins Beet.
Von Heute Life
10.11.2026, 11:50
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Der Herbst beschert Gartenbesitzern Laub im Überfluss. Doch bevor man alles einfach auf den Komposthaufen wirft, sollte man genauer hinsehen. Denn nicht jedes Blatt verwandelt sich in feinen Humus - manche Sorten brauchen Jahre dafür.

Während Laub von Ahorn, Birke, Buche, Hainbuche, Linde, Weide und Hasel rasch verrottet, sieht das bei anderen Bäumen ganz anders aus. Eichen-, Walnuss- und Kastanienblätter enthalten viel Gerbsäure, die den Zersetzungsprozess stark verlangsamt.

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Noch problematischer ist krankes Laub, schreibt 24garten.de. Blätter mit Mehltau, Rost oder Kraut- und Braunfäule haben auf dem Kompost nichts verloren. Die Pilzsporen überstehen den Winter im Haufen und wandern im Frühjahr mit dem Kompost direkt zurück in die Beete.

Schädlinge überleben im Gartenkompost

Auch manche Schädlinge können im Komposthaufen überwintern. Ein Beispiel ist die Kastanienminiermotte, deren Larven im Laub stecken. Im Gartenkompost wird es nicht heiß genug, um diese Schädlinge abzutöten.

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Befallenes Laub sollte daher in die Biotonne oder zur kommunalen Grünschnittsammlung gebracht werden. Dort werden die Blätter in der sogenannten Heißrotte verarbeitet - bei Temperaturen, die Pilzsporen und Schädlinge zuverlässig abtöten.

Krankes Laub mit Pilzbefall gehört hingegen direkt in den Restmüll. So verhindert man, dass sich die Erreger im nächsten Jahr wieder ausbreiten.

red, 10.11.2026, 11:50
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