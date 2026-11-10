i Eiswürfel statt Gießkanne? Der virale Trick kann bei Orchideen unter bestimmten Bedingungen funktionieren, ist aber längst nicht für alle Zimmerpflanzen geeignet. iStock/art-l Eiswürfel für Zimmerpflanzen Experten warnen vor dem Eiswürfel-Trick von TikTok Ein paar Eiswürfel statt der Gießkanne: Der virale Pflanzen-Trick klingt praktisch. Doch Experten warnen vor Kälteschäden und fauligen Wurzeln. Von Heute Life 10.11.2026, 07:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Griff ins Gefrierfach statt zur Gießkanne: Was in sozialen Netzwerken als genialer Pflanzen-Trick gefeiert wird, kann für Zimmerpflanzen zum Problem werden. Besonders bei Orchideen ist Vorsicht geboten. Denn was nach einer einfachen Pflegeroutine klingt, birgt laut Experten einige Risiken.

Eiswürfel statt Wasser: Warum Experten warnen

Die Idee hinter dem viralen Trick ist simpel: Einige Eiswürfel auf das Pflanzensubstrat legen, langsam schmelzen lassen und schon soll die Pflanze gleichmäßig mit Wasser versorgt werden. Vor allem bei Schmetterlingsorchideen (Phalaenopsis) wurde diese Methode populär.

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Doch Pflanzenexperte Nick Goltz von der University of Connecticut hält wenig von einer pauschalen Empfehlung. Tropische Pflanzen seien empfindlich gegenüber niedrigen Temperaturen. Eiswürfel direkt im Wurzelbereich könnten Schäden verursachen.

Sein Rat: Zimmerpflanzen sollten möglichst mit lauwarmem oder zimmerwarmem Wasser gegossen werden. Rund 21 Grad Celsius gelten dabei als geeigneter Richtwert.

Zu viel Wasser wird zum nächsten Problem

Nicht nur die Kälte kann Schwierigkeiten bereiten. Auch die Dosierung ist entscheidend. Bei der Eiswürfel-Methode werden häufig drei Eiswürfel empfohlen. Das Problem: Je nach Topfgröße und Substrat reicht die Wassermenge möglicherweise nicht aus, um alle Wurzeln zu erreichen.

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Umgekehrt kann sich Feuchtigkeit im Topf stauen. Bleibt das Substrat dauerhaft nass, droht Wurzelfäule. Gerade bei empfindlichen Pflanzen kann falsches Gießen langfristig schwerwiegende Folgen haben.

Auch deshalb ist die Methode nicht für jede Zimmerpflanze geeignet. Eine Monstera wächst beispielsweise üblicherweise in Erde, während Orchideen häufig in grobem Rindensubstrat kultiviert werden. Wasser verteilt sich darin unterschiedlich. Eine einheitliche Gießregel für alle Pflanzen ist daher wenig sinnvoll.

Studie zeigt: Bei Orchideen kann es funktionieren

Ganz verteufeln lässt sich der Eiswürfel-Trick allerdings nicht. Die Ohio State University untersuchte die Auswirkungen der Methode bei Phalaenopsis-Orchideen, die in Rindensubstrat wuchsen.

Über einen Zeitraum von vier bis sechs Monaten zeigten sich dabei keine wesentlichen Unterschiede zwischen Pflanzen, die eine abgemessene Wassermenge in Form von Eiswürfeln erhielten, und jenen, die auf herkömmliche Weise gegossen wurden.

Weder die Haltbarkeit der Blüten noch die Gesundheit von Blättern und Wurzeln verschlechterten sich unter den untersuchten Bedingungen. Das bedeutet allerdings nicht, dass Eiswürfel für sämtliche Zimmerpflanzen geeignet sind. Die Ergebnisse beziehen sich ausdrücklich auf Phalaenopsis-Orchideen und die kontrollierten Bedingungen des Versuchs.

Was Pflanzen wirklich brauchen

Wer seine Zimmerpflanzen gesund halten möchte, sollte sich nicht blind auf virale Pflegetipps verlassen. Entscheidend sind die Pflanzenart, das verwendete Substrat und der tatsächliche Wasserbedarf.

Orchideen benötigen beispielsweise eine andere Behandlung als klassische Grünpflanzen. Statt nach einem starren Zeitplan zu gießen, sollte man regelmäßig kontrollieren, wie feucht das Substrat noch ist.