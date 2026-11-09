i Du schläfst genug und bist trotzdem konstant müde? Dahinter kann ein unerkannter Eisenmangel stecken. iStock/triocean (Symbolbild) Mythos im Check "Ferritin Face": Kann man Eisenmangel im Gesicht sehen? Augenringe als Gesundheitsdiagnose? Auf TikTok macht gerade "Ferritin Face" die Runde. Was wirklich dahintersteckt. Von Heute Life 09.11.2026, 15:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du schläfst ausreichend, ernährst dich gesund und fühlst dich trotzdem ständig erschöpft? Selbst nach einer ruhigen Nacht kommst du kaum in die Gänge und die Konzentration lässt zu wünschen übrig. Oft wird das auf Stress geschoben, doch manchmal steckt etwas ganz anderes dahinter: ein Eisenmangel, der lange unentdeckt bleiben kann.

Ist ein müder Gesichtsausdruck Beweis genug?

Auf TikTok macht derzeit der Begriff "Ferritin Face" die Runde. Dunkle Augenringe, blasse Haut und ein müder Gesichtsausdruck sollen angeblich verraten, dass dem Körper Eisen fehlt. Doch so einfach ist es nicht: Zwar kann Eisenmangel mit Blässe oder Haarausfall einhergehen, anhand eines Selfies lässt er sich aber nicht zuverlässig feststellen. Darauf weisen auch die US-Medizinerinnen Ariela Marshall und Jacquelyn Powers im "CNN"-Interview hin. Der Name des Trends geht auf Ferritin zurück – ein Eiweiß, das Eisen im Körper speichert.

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Auch normale Blutwerte können täuschen

Eisen ist für unseren Körper unverzichtbar. Es wird unter anderem benötigt, um Hämoglobin zu bilden, das den Sauerstoff im Blut transportiert. Fehlt Eisen über längere Zeit, kann daraus eine Blutarmut, auch Anämie genannt, entstehen. Betroffene fühlen sich häufig müde, schwindelig oder kurzatmig. Was viele nicht wissen: Ein Eisenmangel kann bereits Beschwerden verursachen, bevor eine Blutarmut entsteht. Das bedeutet, dass der Hämoglobinwert noch unauffällig sein kann, obwohl die Eisenspeicher schon erschöpft sind.

Diese Warnzeichen werden oft übersehen

Anhaltende Müdigkeit, Konzentrationsprobleme und das Gefühl, ständig neben sich zu stehen, können auf einen Eisenmangel hindeuten. Auch brüchige Nägel, Haarausfall oder unruhige Beine kommen vor. Ein ungewöhnliches Anzeichen ist das starke Verlangen, Eiswürfel zu kauen. Fachleute sprechen dabei von einer Form des sogenannten Pica-Syndroms. Allerdings sind diese Beschwerden nicht eindeutig. Sie können zahlreiche andere Ursachen haben.

Ein Bluttest bringt Klarheit

Besonders häufig betroffen sind Menschen mit starker Monatsblutung, Schwangere, Kinder und Ausdauersportler. Auch Blutverluste oder Erkrankungen des Verdauungstrakts können zu einem Mangel führen. Laut der "American Society of Hematology" wird Eisenmangel häufig übersehen. Neue Empfehlungen sollen deshalb helfen, ihn früher zu erkennen.

Entscheidend ist dabei unter anderem der Ferritinwert: Anders als ein gewöhnliches Blutbild gibt er Aufschluss über die Eisenspeicher. Wie das Ergebnis zu beurteilen ist, hängt allerdings auch von möglichen Entzündungen und individuellen Risikofaktoren ab.

Nicht einfach auf Verdacht Tabletten nehmen

Wer trotz ausreichend Schlaf dauerhaft erschöpft ist, sollte seine Beschwerden ärztlich abklären lassen. Ein gezielter Bluttest kann zeigen, ob tatsächlich Eisen fehlt. Eisenpräparate können bei nachgewiesenem Mangel helfen. Sie sollten aber nicht ohne Rücksprache eingenommen werden. Ebenso wichtig ist es, die Ursache des Mangels zu finden.