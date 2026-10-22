i Adam sprach hier über Beschwerden. Twitch Plötzliche Hirnblutung "Schwarze Flecken" – SkylineTV sprach über Beschwerden Nach dem Tod von Streamer Adam Wolke (†36) sorgt ein älterer Videoausschnitt für Aufmerksamkeit. Von Heute Entertainment 22.10.2026, 07:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der plötzliche Tod von Adam Wolke, bekannt als SkylineTV, erschüttert weiterhin die deutsche Streaming-Szene. Der 36-Jährige starb infolge einer schweren Hirnblutung durch ein geplatztes Hirnaneurysma.

Nun wird ein Videoausschnitt aus einem seiner früheren Livestreams verbreitet. Darin spricht Adam über gesundheitliche Beschwerden, die er selbst nicht richtig einordnen konnte.

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"Schwarze Flecken" vor den Augen

Während der Vorbereitungen auf einen Stream im Europa-Park berichtete Adam von einer ungewöhnlichen Erfahrung.

Er habe eine Art Migräne gehabt, allerdings ohne die typischen Kopfschmerzen.

Stattdessen seien plötzlich schwarze Flecken in seinem Sichtfeld aufgetaucht. Obwohl er weiterhin seine Umgebung erkennen konnte, habe er an verschiedenen Stellen solche Flecken wahrgenommen.

Er beschrieb die Situation als äußerst merkwürdig. Adam erzählte außerdem von einem ungewöhnlichen Gefühl, nachdem er sich hingelegt hatte.

Er habe sich wie betrunken gefühlt, obwohl er keinen Alkohol getrunken hatte.

Zusammenhang mit Hirnblutung unklar

Nach Bekanntwerden seines Todes werden diese Aussagen nun erneut diskutiert.

Denn Adam starb an den Folgen eines geplatzten Hirnaneurysmas. Dabei kann es zu einer lebensgefährlichen Blutung im Gehirn kommen.

Ob die damals beschriebenen Beschwerden in irgendeinem Zusammenhang mit seiner späteren Erkrankung standen, ist allerdings nicht bekannt.

Sehstörungen können unterschiedliche Ursachen haben. Auch eine Migräne mit Aura kann beispielsweise vorübergehende Veränderungen des Sichtfelds auslösen, ohne dass gleichzeitig Kopfschmerzen auftreten müssen.

Aus einem Videoausschnitt lässt sich deshalb keine nachträgliche Diagnose ableiten.

Große Trauer in der Streaming-Szene

Besonders Adams enger Freund Knossi zeigte sich nach dessen Tod tief getroffen. In einem emotionalen Video berichtete er, bis zuletzt an seiner Seite gewesen zu sein.

Er habe immer wieder versucht, seinem Freund Mut zu machen, und lange auf dessen Genesung gehofft.