i Hinter dem plötzlichen "Hatschi!" steckt ein cleverer Schutzmechanismus unseres Körpers. iStock/cyano66 Laut Knigge Warum du dir dein "Gesundheit" lieber sparen solltest Ein lautes "Hatschi!" und sofort folgt ein "Gesundheit!". Warum diese scheinbar höfliche Reaktion nicht immer gut ankommt. Von Heute Life 09.11.2026, 13:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du sitzt im Büro, unterhältst dich mit deinen Kollegen und plötzlich ertönt ein lautes "Hatschi!". Noch bevor du darüber nachdenken kannst, rutscht dir ein freundliches "Gesundheit!" heraus. Schließlich haben wir schon als Kinder gelernt, dass sich das so gehört. Doch ausgerechnet mit dieser gut gemeinten Geste kannst du laut modernen Benimmregeln ins Fettnäpfchen treten. Denn was früher als höflich galt, ist heute nicht immer angebracht.

Warum "Gesundheit" unhöflich sein kann

Eigentlich möchtest du deinem Gegenüber nur etwas Gutes wünschen. Doch laut Jonathan Lösel, Vorsitzendem des Deutschen Knigge-Rats, ist es in vielen Situationen höflicher, einen Nieser einfach zu übergehen. Der Grund ist überraschend: Wer niest, kann nichts dafür und möchte deswegen meist auch nicht im Mittelpunkt stehen. Mit einem lautstarken "Gesundheit!" lenkst du aber genau diese Aufmerksamkeit auf die Person.

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Besonders unangenehm kann das für Menschen mit Heuschnupfen oder Allergien werden, die möglicherweise mehrmals hintereinander niesen müssen.

Darfst du es überhaupt noch sagen?

Keine Sorge, du musst dir das freundliche "Gesundheit!" nicht komplett abgewöhnen. Entscheidend ist, wo du dich befindest und mit wem du sprichst. Im Büro, bei Besprechungen oder in größeren Gruppen empfiehlt die moderne Etikette, das Niesen anderer möglichst unkommentiert zu lassen. Unter Freunden oder innerhalb der Familie ist ein herzliches "Gesundheit!" dagegen weiterhin völlig in Ordnung. Hier zählt vor allem, was sich für alle Beteiligten natürlich anfühlt.

Darum müssen wir überhaupt niesen Hinter dem plötzlichen "Hatschi!" steckt ein cleverer Schutzmechanismus unseres Körpers. Gelangen Staub, Pollen, Rauch oder andere Reizstoffe in die Nase, reagiert die empfindliche Schleimhaut. Über Nerven wird ein Signal an den Hirnstamm geschickt, der den Niesreflex auslöst. Dabei wird Luft mit großer Kraft durch Nase und Mund ausgestoßen. So versucht der Körper, störende Partikel loszuwerden.

Musst du dich fürs Niesen entschuldigen?

Und was passiert, wenn du selbst plötzlich laut niesen musst? Auch hier gibt es Entwarnung: Grundsätzlich brauchst du dich dafür nicht zu entschuldigen. Schließlich ist Niesen ein natürlicher Reflex, den du kaum kontrollieren kannst. Anders sieht es aus, wenn dein besonders kräftiges "Hatschi!" gerade einen Vortrag, eine wichtige Besprechung oder ein ruhiges Gespräch unterbricht.

Dann ist ein kurzes, dezentes "Entschuldigung" durchaus angebracht. Das zeigt Rücksicht, ohne aus dem kleinen Zwischenfall eine große Sache zu machen. Dasselbe gilt übrigens auch fürs Husten.