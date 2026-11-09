Neues WhatsApp-Symbol rettet Freundschaften

Wer kennt das nicht: In einem Gruppenchat werden fleißig Treffen geplant, doch plötzlich wird übersehen, dass jemand aus der Runde Geburtstag hat. Statt Glückwünschen stehen Terminvorschläge im Vordergrund – und das Geburtstagskind bleibt unbeachtet. Damit solche Situationen künftig ausbleiben, hat WhatsApp eine neue Funktion eingeführt.
Ab sofort erscheint in WhatsApp neben dem Namen eines Kontakts ein kleines Kuchen-Symbol, wenn heute dessen Geburtstag ist. Die App liest das Datum jedoch nicht von sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram aus, sondern direkt aus deinem Telefonbuch – vorausgesetzt, du hast den Geburtstag dort gespeichert.
Um Geburtstage auf dem Handy zu speichern, öffnest du auf dem iPhone die Kontakte-App, wählst die gewünschte Person aus, tippst auf "Bearbeiten" und trägst das Geburtsdatum ein. Auf Android-Geräten funktioniert es ähnlich. Wichtig ist, dass WhatsApp Zugriff auf deine Kontakte hat.
Das Kuchensymbol erscheint sowohl in der Chatübersicht als auch in Einzel- und Gruppenchats. Allerdings ist das Feature noch nicht bei allen Usern verfügbar, da WhatsApp die Funktion offenbar schrittweise ausrollt. Wer das Symbol noch nicht sieht, sollte prüfen, ob die App auf dem neuesten Stand ist und der Geburtstag im Kontakt hinterlegt wurde.
Einen offiziellen Starttermin für alle Nutzer gibt es derzeit nicht. Erste Hinweise auf die neue Funktion gab es bereits im Sommer, als WABetaInfo über die geplante Erinnerung in einer Beta-Version berichtete. Wann die Funktion für alle freigeschaltet wird, bleibt weiterhin offen.