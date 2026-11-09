i Eine kleine Torte auf Whatsapp könnte künftig so manchen vergessenen Geburtstag verhindern. iStock/hocus-focus Symbol im Chat Neues WhatsApp-Symbol rettet Freundschaften WhatsApp führt ein neues Geburtstags-Kuchensymbol ein, das dich an wichtige Termine im Freundeskreis erinnert und peinliches Vergessen verhindert. Von Heute Life 09.11.2026, 13:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer kennt das nicht: In einem Gruppenchat werden fleißig Treffen geplant, doch plötzlich wird übersehen, dass jemand aus der Runde Geburtstag hat. Statt Glückwünschen stehen Terminvorschläge im Vordergrund – und das Geburtstagskind bleibt unbeachtet. Damit solche Situationen künftig ausbleiben, hat WhatsApp eine neue Funktion eingeführt.

Kuchen-Icon neben dem Namen

Ab sofort erscheint in WhatsApp neben dem Namen eines Kontakts ein kleines Kuchen-Symbol, wenn heute dessen Geburtstag ist. Die App liest das Datum jedoch nicht von sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram aus, sondern direkt aus deinem Telefonbuch – vorausgesetzt, du hast den Geburtstag dort gespeichert.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Um Geburtstage auf dem Handy zu speichern, öffnest du auf dem iPhone die Kontakte-App, wählst die gewünschte Person aus, tippst auf "Bearbeiten" und trägst das Geburtsdatum ein. Auf Android-Geräten funktioniert es ähnlich. Wichtig ist, dass WhatsApp Zugriff auf deine Kontakte hat.

Schrittweiser Start der Funktion

Das Kuchensymbol erscheint sowohl in der Chatübersicht als auch in Einzel- und Gruppenchats. Allerdings ist das Feature noch nicht bei allen Usern verfügbar, da WhatsApp die Funktion offenbar schrittweise ausrollt. Wer das Symbol noch nicht sieht, sollte prüfen, ob die App auf dem neuesten Stand ist und der Geburtstag im Kontakt hinterlegt wurde.

Anruf geht ins Leere? Dann hilft dir WhatsApp ab sofort i ?

Einen offiziellen Starttermin für alle Nutzer gibt es derzeit nicht. Erste Hinweise auf die neue Funktion gab es bereits im Sommer, als WABetaInfo über die geplante Erinnerung in einer Beta-Version berichtete. Wann die Funktion für alle freigeschaltet wird, bleibt weiterhin offen.