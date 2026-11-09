i Wer im Winter ständig das Fenster kippt, riskiert dunkle Spuren an der Fassade. iStock/Alexander Farnsworth Algen, Schimmel & Co Wenn deine Fassade so aussieht, solltest du aufpassen Schwarze Flecken an der Hauswand sind nicht immer bloß Schmutz. Manchmal steckt eine Gewohnheit dahinter, die in vielen Wohnungen zum Alltag gehört. Von Heute Life 09.11.2026, 11:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Draußen ist es bitterkalt, drinnen läuft die Heizung auf Hochtouren. Trotzdem muss irgendwann frische Luft herein. Also schnell das Fenster kippen und gemütlich auf der Couch bleiben. Was nach einer harmlosen Alltagsgewohnheit klingt, kann allerdings Spuren hinterlassen – und zwar dort, wo du sie am wenigsten vermutest: an deiner Hausfassade.

Schwarze Flecken sorgen für Wirbel

Ein Malermeister macht auf Instagram auf das Phänomen aufmerksam. Seine Beobachtung: Wer im Winter regelmäßig über längere Zeit bei gekipptem Fenster lüftet, riskiert dunkle Verfärbungen an der Außenwand. Im Netz sorgt die Behauptung für reichlich Diskussionen. Während manche die unschönen Spuren von ihrem eigenen Haus kennen, können andere darüber nur den Kopf schütteln. Sie kippen ihre Fenster seit Jahren und haben noch nie derartige Flecken bemerkt. Doch wie kann ausgerechnet frische Luft dafür sorgen, dass eine weiße Fassade plötzlich dunkel wird?

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Das passiert über deinem Fenster

Die Erklärung steckt im Temperaturunterschied. Während drinnen warme, feuchte Luft aufsteigt, ist die Hauswand draußen im Winter oft eiskalt. Strömt die warme Raumluft über längere Zeit durch ein gekipptes Fenster nach außen, kann sie an der kalten Fassade abkühlen. Dabei entsteht unter bestimmten Bedingungen Kondenswasser. Die Feuchtigkeit schafft wiederum günstige Voraussetzungen für Algen und Pilze, die sich als dunkle Beläge bemerkbar machen können. Besonders anfällig sind Stellen unmittelbar oberhalb der Fenster.

Allerdings bedeutet nicht jeder schwarze Fleck automatisch, dass falsch gelüftet wurde. Auch Schmutzablagerungen, bauliche Wärmebrücken oder andere Feuchtigkeitsprobleme können dahinterstecken.

Dieser Lüftungsfehler kostet auch Wärme

Das Problem beim dauerhaften Kipplüften: Die Luft wird nur langsam ausgetauscht, während rund um das Fenster ständig Wärme verloren geht. Dabei können die angrenzenden Wandflächen auskühlen. Deutlich sinnvoller ist es, die Fenster für kurze Zeit vollständig zu öffnen. Beim sogenannten Stoßlüften wird die verbrauchte Raumluft rasch gegen frische ausgetauscht, ohne dass Wände und Möbel so stark abkühlen. Noch effektiver funktioniert das Querlüften, wenn gegenüberliegende Fenster geöffnet werden und die Luft durch die Wohnung ziehen kann.

Im Winter reichen dafür häufig schon wenige Minuten. Wie oft gelüftet werden sollte, hängt unter anderem davon ab, wie viele Menschen in der Wohnung leben und wie viel Feuchtigkeit beim Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen entsteht.

So lüftest du bei wechselhaftem Wetter richtig i ?

Und wenn die Fassade schon schwarz ist?

Sind die dunklen Spuren bereits sichtbar, hilft bloßes Überstreichen nicht unbedingt. Zuerst sollte geklärt werden, ob tatsächlich Feuchtigkeit und mikrobieller Bewuchs dahinterstecken. Je nach Ursache muss die betroffene Stelle fachgerecht gereinigt und anschließend mit einem geeigneten Fassadenanstrich behandelt werden. Bleibt das Feuchtigkeitsproblem bestehen, können die Flecken wiederkommen.