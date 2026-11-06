i Auf der Küchenarbeitsfläche stapeln sich leere Verpackungen, benutztes Geschirr und allerlei Kleinkram, der dort eigentlich nichts verloren hat. iStock/saruservice (Symbolbild) Vergessene Dreckfallen Diese 5 Sachen solltest du am Wochenende sauber machen Du glaubst, deine Wohnung ist sauber und ordentlich? Diese fünf Dinge verdienen am Wochenende trotzdem etwas Aufmerksamkeit. Von Heute Life 06.11.2026, 10:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Arbeitswoche ist geschafft, die Couch ruft und eigentlich möchtest du nur noch die Füße hochlegen – wäre da nicht die Wohnung, die nach fünf turbulenten Tagen plötzlich ganz anders aussieht als noch am Montag. Hier ein paar Krümel, dort ein voller Kühlschrank und auf dem Couchtisch stapeln sich die Dinge, die man eigentlich längst wegräumen wollte.

Doch keine Sorge: Du musst nicht den halben Samstag mit Putzen verbringen. Fünf kleine Aufgaben reichen oft schon, damit du mit einem richtig guten Gefühl in die neue Woche startest.

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Mit diesen Lebensmitteln lässt es sich leicht putzen i ?

1 Chaos auf den Oberflächen Ein Stapel Post auf dem Esstisch, leere Gläser neben der Couch und allerlei Kleinkram auf der Küchenarbeitsplatte: Im Alltag sammelt sich erstaunlich viel an. Nimm dir am Wochenende ein paar Minuten Zeit, um Tische , Regale und Arbeitsflächen freizuräumen. Anschließend mit einem passenden Tuch darüberwischen – schon wirkt die ganze Wohnung ordentlicher.

2 Bettzeug Gibt es etwas Schöneres, als sich abends in ein frisch bezogenes Bett zu kuscheln? Das Wochenende ist die perfekte Gelegenheit, die Bettwäsche zu wechseln und der Matratze etwas frische Luft zu gönnen. Zieh dafür die Decke zurück und lass die Matratze auslüften. Währenddessen können Polster und Decke ebenfalls gelüftet werden.

3 Kühlschrank Ganz hinten steht noch ein angebrochenes Joghurt, im Gemüsefach liegt ein trauriger Salat und irgendwo versteckt sich eine längst vergessene Sauce . Bevor du den nächsten Großeinkauf erledigst, lohnt sich ein kurzer Kühlschrank- Check . Sortiere Verdorbenes aus, kontrolliere die Haltbarkeit und wische verschmutzte Ablagen sauber. So schaffst du Platz , behältst den Überblick und vermeidest unnötige Lebensmittelverschwendung.

4 Fußboden Krümel unter dem Esstisch, Haare im Badezimmer und Staub im Vorzimmer: Was sich während der Woche am Boden sammelt, fällt oft erst am Wochenende richtig auf. Einmal gründlich staubsaugen und stark beanspruchte Bereiche bei Bedarf feucht wischen – schon fühlt sich die Wohnung deutlich sauberer an.

5 Glasflächen & Fenster Fingerabdrücke am Spiegel , Wasserspritzer auf der Duschwand und Schlieren auf der Glastür können selbst ein ordentliches Zuhause ungepflegt wirken lassen. Mit einem geeigneten Glasreiniger und einem weichen Tuch sind diese Spuren meist schnell verschwunden. Auch die Fenster kannst du bei Bedarf mitnehmen.

Wer regelmäßig ein paar kleine Aufgaben erledigt, verhindert, dass sich das Chaos bis zum nächsten Großputz auftürmt. So bleibt am Wochenende mehr Zeit für das, worauf du dich die ganze Woche gefreut hast.