i Die Glühbirne hat vielerorts bereits ausgedient. Immer mehr Österreicher setzen auf ein Smart Home. pixabay.com Smart-Home-Leuchten Helle Köpfchen! Aqara bringt smarte Lampen mit KI Der Smart-Home-Hersteller Aqara präsentierte auf der IFA 2026 fünf neue Lichtlösungen für drinnen und draußen – mit KI-gestützter Steuerung. Von Technik Heute 05.11.2026, 11:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aqara ist vor allem für Sensoren, Schalter und Kameras bekannt. Auf der IFA 2026 in Berlin rückte der Hersteller nun smarte Beleuchtung in den Mittelpunkt.

Gleich fünf neue Produkte wurden vorgestellt – von der Stehlampe über LED-Streifen bis zur dauerhaft montierten Außenbeleuchtung.

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Die Neuheiten unterstützen Zigbee und Thread und sind mit Matter kompatibel. Sie lassen sich daher nicht nur über die Aqara-Home-App steuern, sondern auch mit Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings und anderen Smart-Home-Systemen nutzen.

Wie Computerbild berichtet, gehört zu den Highlights die Stehlampe T1. Die 1,42 Meter hohe Leuchte ist für indirekte Wandbeleuchtung ausgelegt. Insgesamt 18 Zonen lassen sich unabhängig steuern, sodass mehrfarbige Lichtverläufe möglich sind.

Die Helligkeit beträgt bis zu 1.000 Lumen, die Farbtemperatur lässt sich zwischen 2.000 und 9.000 Kelvin einstellen.

KI erstellt Lichtszenen automatisch

Besonders interessant ist die sogenannte Gen-Scene-Funktion. Statt Farben und Effekte einzeln einzustellen, beschreiben Nutzer einfach die gewünschte Lichtstimmung in natürlicher Sprache. Die App erstellt daraus automatisch eine passende Szene.

Auch der LED-Streifen T2 ist neu im Sortiment. Er arbeitet mit 108 LEDs pro Meter und bietet auf drei Metern Länge 18 separat steuerbare Lichtzonen. Damit sind Farbverläufe, Effekte und sogar Musik-Synchronisation möglich.

Smarte Beleuchtung für draußen

Mit zwei Produkten wagt sich Aqara in den Außenbereich. Die Outdoor-Lichterkette H1 ist für Terrassen gedacht.

Die fest installierten Außenleuchten H1 sind für die dauerhafte Montage an Dachkanten vorgesehen – ideal für alle, die ihr Haus zu Weihnachten oder anderen Anlässen beleuchten möchten, ohne jedes Mal eine Lichterkette montieren zu müssen.

Preise und konkrete Termine für den Marktstart hat Aqara bislang nicht genannt.