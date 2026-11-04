i Ein Stück Alufolie soll gegen Eis im Gefrierfach helfen. Unsplash/Julia Maior (Symbolbild) Haushalts-Hack Deshalb legen manche Alufolie in ihren Gefrierschrank Vereiste Wände und mühsames Abtauen? Ein ungewöhnlicher Haushaltstrick mit Alufolie soll die Reinigung erleichtern. Was wirklich dahinter steckt. Von Heute Life 04.11.2026, 16:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Man öffnet das Gefrierfach, will nur schnell eine Packung Gemüse herausholen – und entdeckt stattdessen eine dicke Eisschicht an den Wänden. Die Schubladen klemmen, der Platz wird knapp und spätestens beim nächsten Abtauen ist Geduld gefragt. Ein Problem, das wohl viele kennen. Doch ausgerechnet ein alltäglicher Küchenhelfer soll die lästige Arbeit erleichtern: Alufolie.

Im Netz kursiert ein ungewöhnlicher Trick, bei dem kleine Kugeln aus Aluminiumfolie im Gefrierfach verteilt werden. Angeblich sollen sie verhindern, dass sich Eis bildet – doch ganz so einfach ist die Sache nicht.

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Was steckt hinter dem Alufolien-Trick?

Die Idee klingt zunächst verlockend: Einige Stücke Alufolie werden zu kleinen Kugeln geformt und in den Ecken des Gefrierfachs platziert. Zusätzlich soll ein flaches Stück Folie auf einer Ablagefläche liegen. Der Gedanke dahinter: Setzt sich Eis auf der ausgelegten Folie ab, könnte es sich beim Reinigen gemeinsam mit ihr entfernen lassen.

Warum vereist das Gefrierfach überhaupt?

Um das Problem zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf die Ursache: Laut Haushaltsgerätehersteller Whirlpool entsteht die Eisschicht, auch genannt "Reif", vor allem dann, wenn warme, feuchte Luft ins Gefrierfach gelangt. Das passiert, wenn die Tür häufig oder zu lange offen steht. Auch beschädigte Türdichtungen oder schlecht verpackte Lebensmittel können die Eisbildung begünstigen.

Trifft die Feuchtigkeit auf die eiskalten Innenflächen, gefriert sie. Mit der Zeit entstehen daraus hartnäckige Ablagerungen, die Platz kosten und das Abtauen erschweren.

So funktioniert der Trick

Wer die Methode ausprobieren möchte, sollte das Gefrierfach zunächst vollständig abtauen und reinigen. Danach könnte eine flach ausgelegte Folie auf einer geeigneten Ablagefläche das spätere Entfernen einzelner Eisablagerungen erleichtern. Allerdings ist Vorsicht geboten: Die Folie darf weder Lüftungsschlitze noch Abflüsse oder andere Geräteteile verdecken.

Wer dauerhaft weniger Eis im Gefrierfach haben möchte, sollte vor allem die Türdichtungen kontrollieren, Lebensmittel gut verpacken und die Tür möglichst kurz öffnen.