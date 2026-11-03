i Ob als Püree, Pommes oder Bratkartoffel – die Knolle ist ein echter Küchenklassiker. iStock/Mikhail Dmitriev Knolle gegen Kalk Warum du eine Kartoffel in die Dusche mitnehmen sollst Wer beim Badezimmerputz nach dem richtigen Mittel sucht, sollte vielleicht einmal in den Gemüsekorb schauen. Dort wartet ein ungewöhnlicher Kandidat. Von Heute Life 03.11.2026, 14:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Kartoffel gehört in den Kochtopf, auf den Teller oder vielleicht noch in den Keller. Aber unter die Dusche? Was zunächst ziemlich verrückt klingt, entpuppt sich als ungewöhnlicher Haushaltstipp. Denn die unscheinbare Knolle soll dabei helfen, lästige Wasserflecken auf der Duschwand zu reduzieren. Und das Beste: Wahrscheinlich hast du alles, was du dafür brauchst, bereits zu Hause.

Was hat die Kartoffel in der Dusche verloren?

Wer kennt es nicht? Gerade erst wurde das Badezimmer auf Hochglanz gebracht, schon zeichnen sich wieder die ersten Tropfen auf der Duschwand ab. Besonders auf Glasflächen fallen Wasser- und Kalkflecken schnell auf. Hier kommt die rohe Kartoffel ins Spiel. Sie enthält Stärke, die beim Anschneiden austritt und auf glatten Oberflächen einen feinen Film hinterlassen kann.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Idee dahinter: Wasser soll dadurch leichter abperlen, sodass weniger Tropfen auf dem Glas zurückbleiben.

So einfach funktioniert der Trick

Für den ungewöhnlichen Putzhelfer brauchst du nur eine rohe Kartoffel und ein weiches Tuch. Halbiere die Kartoffel und reibe mit der frischen Schnittfläche vorsichtig über eine kleine, bereits gereinigte Stelle der Duschwand. Entferne anschließend überschüssige Stärke mit einem leicht feuchten Tuch und poliere das Glas trocken.

Am besten probierst du den Trick zunächst an einer unauffälligen Stelle aus. So siehst du, ob das Ergebnis auf deiner Duschwand überzeugt oder Schlieren zurückbleiben. Wichtig dabei: Zuerst an einer unauffälligen Stelle testen. Denn Stärke kann auch Schlieren hinterlassen, statt für den erhofften Glanz zu sorgen.

So bleibt die Dusche länger schön

Damit die Duschwand möglichst lange glänzt, lohnt sich zusätzlich ein kleiner Handgriff nach dem Duschen: Zieh das Wasser mit einem Duschabzieher vom Glas und wische die Armaturen kurz trocken. So können sich Kalkflecken gar nicht erst so leicht bilden.