i Wie oft du staubsaugen solltest, hängt von deinen Lebensumständen ab. iStock/triocean Haushalt So oft solltest du wirklich staubsaugen Wie oft muss man eigentlich staubsaugen? Das hängt von mehreren Faktoren ab. Hier findest du die wichtigsten Richtwerte für deinen Alltag. Von Heute Life 05.11.2026, 16:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Staubsaugen gehört zur regelmäßigen Hausarbeit dazu – doch wie oft sollte man wirklich zum Staubsauger greifen? Die Antwort ist nicht für jeden gleich, denn verschiedene Faktoren beeinflussen die nötige Häufigkeit.

Grundsätzlich gilt: Teppichböden solltest du ein- bis zweimal pro Woche saugen. Auf Teppichen sammelt sich nämlich deutlich mehr Schmutz an als auf glatten Böden.

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Wie Utopia berichtet, gelten je nach Lebenssituation unterschiedliche Empfehlungen. Wer Haustiere hat, sollte öfter saugen – vor allem, wenn Hund oder Katze stark haaren oder der Fellwechsel ansteht. In diesem Fall greift man am besten alle zwei Tage zum Staubsauger.

Besondere Situationen erfordern mehr Aufwand

Laut Verbraucherzentrale sollten Kinderzimmer regelmäßig gesaugt werden, da Kinder besonders empfindlich auf Hausstaub reagieren können. Alle zwei bis drei Tage reicht hier aber aus.

Bei einer Hausstauballergie im Haushalt wird sogar tägliches Staubsaugen empfohlen, um Beschwerden zu lindern.

Die richtige Reihenfolge beim Putzen

Bevor du staubsaugst, solltest du zuerst die Zimmer aufräumen und Staub wischen. Dabei landen oft Staub oder Krümel auf dem Boden, die du anschließend wegsaugen kannst.

Mit diesen Putz-Methoden wirst du schön schlank i ?

Am besten beginnst du mit den schmutzigsten Räumen. Arbeite dich etwa vom Badezimmer über Küche und Flur bis zu den weniger schmutzigen Schlafzimmern vor.