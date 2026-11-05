So oft solltest du wirklich staubsaugen

Staubsaugen gehört zur regelmäßigen Hausarbeit dazu – doch wie oft sollte man wirklich zum Staubsauger greifen? Die Antwort ist nicht für jeden gleich, denn verschiedene Faktoren beeinflussen die nötige Häufigkeit.
Grundsätzlich gilt: Teppichböden solltest du ein- bis zweimal pro Woche saugen. Auf Teppichen sammelt sich nämlich deutlich mehr Schmutz an als auf glatten Böden.
Wie Utopia berichtet, gelten je nach Lebenssituation unterschiedliche Empfehlungen. Wer Haustiere hat, sollte öfter saugen – vor allem, wenn Hund oder Katze stark haaren oder der Fellwechsel ansteht. In diesem Fall greift man am besten alle zwei Tage zum Staubsauger.
Laut Verbraucherzentrale sollten Kinderzimmer regelmäßig gesaugt werden, da Kinder besonders empfindlich auf Hausstaub reagieren können. Alle zwei bis drei Tage reicht hier aber aus.
Bei einer Hausstauballergie im Haushalt wird sogar tägliches Staubsaugen empfohlen, um Beschwerden zu lindern.
Bevor du staubsaugst, solltest du zuerst die Zimmer aufräumen und Staub wischen. Dabei landen oft Staub oder Krümel auf dem Boden, die du anschließend wegsaugen kannst.
Am besten beginnst du mit den schmutzigsten Räumen. Arbeite dich etwa vom Badezimmer über Küche und Flur bis zu den weniger schmutzigen Schlafzimmern vor.