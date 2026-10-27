i Nicht jeder Fleck auf Rosenkohl ist gleich ein Grund zur Sorge. iStock/mtreasure (Symbolbild) Genuss-Frage Schwarze Flecken am Rosenkohl: Kann man ihn noch essen? Schwarze Punkte auf dem Gemüse sehen wenig appetitlich aus. Ob du ihn noch essen kannst, hängt von der Ursache ab. Von Heute Life 27.10.2026, 11:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du möchtest dir eine leckere Gemüsepfanne zubereiten, holst den Rosenkohl aus dem Kühlschrank und plötzlich fallen sie dir auf: kleine schwarze Punkte auf den grünen Blättern. Sind das bloß harmlose Verfärbungen oder steckt etwas dahinter, das besser nicht auf deinem Teller landen sollte?

Wenn schwarze Flecken entstehen

Rosenkohl gehört zu den Klassikern der kalten Jahreszeit. Die kleinen Kohlköpfchen liefern reichlich Vitamin C, Ballaststoffe und wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe. Außerdem ist das regionale Gemüse ziemlich robust und hält sich im Kühlschrank mehrere Tage.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Frischen Rosenkohl erkennst du an seinen festen, geschlossenen Röschen und der kräftigen grünen Farbe: Werden die äußeren Blätter langsam gelblich, ist das zunächst kein Grund zur Panik. Das Gemüse hat dann zwar an Frische verloren, kann aber meist noch verarbeitet werden. Anders sieht es aus, wenn sich deutlich schwarze Flecken auf den Blättern zeigen.

Dahinter könnte ein Pilz stecken

Was zunächst wie ein kleiner Schönheitsfehler aussieht, kann auf einen Pilzbefall hindeuten. Eine mögliche Ursache ist die sogenannte Kohlschwärze. Sie wird durch Pilze der Gattung Alternaria ausgelöst und kann dunkle Flecken auf den Kohlblättern hinterlassen. Das Problem: Einige dieser Pilze können gesundheitsschädliche Schimmelpilzgifte bilden. Die Verbraucherzentralen raten deshalb zur Vorsicht.

Sind die schwarzen Stellen tatsächlich auf einen Pilzbefall zurückzuführen, solltest du den betroffenen Rosenkohl lieber entsorgen.

Nicht jeder dunkle Punkt ist gleich Schimmel

Allerdings muss nicht jede dunkle Stelle automatisch bedeuten, dass das Gemüse verdorben ist. Manchmal handelt es sich lediglich um Schmutz oder oberflächliche Verfärbungen auf den äußeren Blättern – diese lassen sich häufig entfernen. Am besten schaust du dir die Röschen deshalb genauer an: Entferne die äußeren Blätter und kontrolliere, ob der Rosenkohl darunter noch fest, grün und unauffällig aussieht.

Bleiben dunkle Flecken zurück, breiten sie sich aus oder lässt sich die Ursache nicht eindeutig erkennen, solltest du auf Nummer sicher gehen. Bei sichtbarem weißem oder bläulichem Schimmel, weichen Stellen oder unangenehmem Geruch gehört das Gemüse jedenfalls nicht mehr auf den Teller.

So bleibt Rosenkohl länger frisch

Damit die kleinen Röschen möglichst lange knackig bleiben, solltest du Rosenkohl kühl lagern und innerhalb weniger Tage verbrauchen. Für eine längere Aufbewahrung kannst du ihn auch einfrieren. Und falls dir das Gemüse manchmal schwer im Magen liegt, probiere es mit etwas Kümmel: Das Gewürz kann die Bekömmlichkeit verbessern.