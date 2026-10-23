i Der Backofen nimmt uns im Alltag jede Menge Arbeit ab. Pexels/Lena Netkach (Symbolbild) Koch-Tipps Diese 4 Dinge gehören nicht einfach in deinen Backofen Du denkst, im Backofen lässt sich so gut wie alles zubereiten? Bei diesen vier Lebensmitteln solltest du lieber zweimal überlegen. Von Heute Life 23.10.2026, 10:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schnell den Backofen vorheizen, das Essen aufs Blech legen und schon ist das Abendessen so gut wie erledigt. Klingt praktisch, oder? Schließlich lassen sich im Ofen nicht nur knusprige Kartoffeln und saftige Aufläufe zubereiten, sondern auch viele andere Köstlichkeiten.

Doch so vielseitig der Küchenhelfer auch ist: Nicht jedes Lebensmittel fühlt sich bei trockener Hitze wohl. Manches verliert dabei seinen Geschmack, anderes wird unangenehm trocken oder sorgt sogar für eine böse Überraschung. Bei diesen vier Kandidaten solltest du deshalb genauer hinschauen.

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1. Ganze Eier

Ein Ei direkt mit Schale in den heißen Backofen legen? Lieber nicht! Denn im Inneren kann sich durch die Hitze Druck aufbauen. Im schlimmsten Fall platzt die Schale und der Inhalt verteilt sich im Ofen. Wer Eier zubereiten möchte, greift deshalb besser zum Kochtopf. Dort lassen sich Konsistenz und Garzeit leichter kontrollieren.

Anders sieht es natürlich bei aufgeschlagenen Eiern aus: Ob in einer Quiche, einem Auflauf oder als Ofen-Rührei – ohne Schale sind sie im Backofen bestens aufgehoben.

2. Dampf-Gerichte

Manche Lebensmittel entfalten ihre beste Konsistenz erst durch schonendes Dämpfen. Dazu gehören beispielsweise zarte Teigtaschen, bestimmte Gemüsesorten oder gedämpfte Hefebrötchen. Im gewöhnlichen Backofen fehlt jedoch die feuchte Hitze: Statt weich und saftig können die Speisen dadurch trocken werden oder eine unerwünscht feste Oberfläche bekommen. Besser funktioniert die Zubereitung im Dampfgarer oder in einem Topf mit Dämpfeinsatz. Wer einen Backofen mit Dampffunktion besitzt, kann diese natürlich ebenfalls nutzen.

3. Tiefgekühlte Speisen

Nach einem langen Tag ist die Versuchung groß, gefrorenes Fleisch oder Fisch einfach in den Ofen zu schieben. Doch bei größeren, rohen Stücken kann das problematisch werden. Während die Außenseite bereits heiß wird, ist der Kern möglicherweise noch gefroren. Dadurch verlängert sich die Garzeit und das Lebensmittel kann ungleichmäßig durchgaren.

Besonders bei Geflügel ist Vorsicht geboten: Es muss vollständig durcherhitzt werden. Am besten taust du größere Stücke vorher im Kühlschrank auf und kontrollierst beim Garen die Kerntemperatur.

Wichtig: Tiefkühlpizza, Ofengemüse oder andere ausdrücklich für den Backofen vorgesehene Produkte sind davon nicht betroffen. Hier gelten die Angaben auf der Verpackung.

4. Frittier-Klassiker

Pommes, Frühlingsrollen oder knusprige Teigtaschen schmecken besonders gut, wenn die Hülle schön kross ist. Manche Varianten sind allerdings speziell für das Frittieren in heißem Öl entwickelt worden. Wer solche Produkte einfach in den Backofen schiebt, bekommt möglicherweise ein anderes Ergebnis: Die Oberfläche wird weniger knusprig, der Teig trocknet aus oder die Füllung gart nicht wie vorgesehen.

Das bedeutet nicht, dass Frittiertes grundsätzlich nichts im Ofen verloren hat. Viele Pommes und Snacks sind ausdrücklich auch für die Zubereitung im Backofen oder Airfryer geeignet.

Ofentür nach dem Backen: Das solltest du wissen i ?

Die wichtigste Küchenregel lautet deshalb: Nicht alles, was sich erhitzen lässt, wird im Backofen automatisch gut. Entscheidend sind die richtige Garmethode und die jeweiligen Zubereitungshinweise.