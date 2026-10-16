i Husten, Schnupfen und Corona haben in der kalten Jahreszeit Hochsaison – die ÖGK rät zu Hygiene, regelmäßigem Lüften und Masken an dicht gedrängten Orten. iStock/CemSelvi, iStock/Dr_Microbe Virus-Welle Chefarzt warnt jetzt vor "relativ vielen Fällen" Die Herbstsaison startet mit vielen Influenza- und Covid-Fällen. ÖGK-Chefarzt Krauter mahnt zur Vorsicht – und erinnert an einfache Schutzmaßnahmen. Von Heute Life 16.10.2026, 20:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Husten, Schnupfen und Corona: Mit dem Herbst steigt die Gefahr von Atemwegsinfektionen. Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) meldet bereits viele Fälle von Influenza und Covid-19. Chefarzt Dr. Andreas Krauter appelliert deshalb an die Bevölkerung, Infektionsketten möglichst früh zu unterbrechen. Auch einfache Hygienemaßnahmen können helfen, sich und andere zu schützen.

Krankenstände fast unverändert

Die aktuellen ÖGK-Zahlen zeigen bei den Krankenstandsfällen kaum Bewegung: In der Kalenderwoche 41 waren österreichweit 262.079 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Krankenstand. In der Vorwoche, der KW 40, lag der Wert bei 262.077. Das entspricht einem Plus von gerade einmal zwei Fällen.

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Die Zahlen allein belegen zwar keinen sprunghaften Anstieg der Krankenstände. Dennoch warnt Krauter davor, die aktuelle Infektionslage zu unterschätzen. Denn neben Influenza und Covid-19 machen auch klassische grippale Infekte und Schnupfen vielen Menschen zu schaffen.

"Viele Infektionsfälle" bereits zu Saisonbeginn

"Mit Beginn der Herbst- und Wintersaison haben wir sowohl bei Influenza als auch Covid mit relativ vielen Fällen gestartet", sagt ÖGK-Chefarzt Dr. Andreas Krauter. Sein Appell: "Daher empfehle ich, alle Möglichkeiten zu nutzen, dass die Infektionsketten unterbrochen werden."

„Alle Möglichkeiten zu nutzen, dass die Infektionsketten unterbrochen werden.“

Gerade zu Beginn der kalten Jahreszeit sei es wichtig, die bekannten Schutzmaßnahmen wieder stärker ins Bewusstsein zu rücken. Denn wenn viele Menschen in Innenräumen zusammenkommen, können sich Atemwegsviren leichter verbreiten.

Diese einfachen Regeln schützen

Krauter erinnert an Maßnahmen, die im Alltag leicht umzusetzen sind: Hände gründlich waschen oder desinfizieren, nach Aufenthalten im öffentlichen Raum nicht mit ungewaschenen Händen ins Gesicht greifen und geschlossene Räume regelmäßig lüften. Auch ein Aufenthalt an der frischen Luft kann helfen, die Zeit in schlecht belüfteten Innenräumen zu reduzieren.

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Wo viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, kann zusätzlich eine Maske sinnvoll sein. Krauter betont: "Dort, wo viele Menschen auf engem Raum sind, ist der Nasen-Mund-Schutz eine wirksame Möglichkeit, eine Infektion fernzuhalten."

Die Botschaft der ÖGK ist damit klar: Wer einfache Schutzmaßnahmen beherzigt, kann das Risiko einer Ansteckung verringern. Gerade in der Herbst- und Wintersaison lohnt es sich, Rücksicht zu nehmen – besonders auf Menschen, für die eine Atemwegsinfektion gefährlich werden kann.