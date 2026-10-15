i Preventomed setzt auf Bluttests rund um gesundes Altern und Stress. Preventomed Labore in Österreich Neue Bluttests können mehr über deinen Körper verraten Du achtest auf Schritte, Schlaf & Ernährung? 2 Bluttests sollen jetzt Gesundheitswerte in den Blick nehmen, die eine Smartwatch nicht erfassen kann. Von Heute Life 15.10.2026, 16:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie gesund sind wir wirklich? Eine Smartwatch zählt unsere Schritte, überwacht den Schlaf und erinnert uns daran, uns mehr zu bewegen. Doch was sich im Inneren unseres Körpers abspielt, bleibt dabei oft verborgen. Hier setzt ein neues Angebot zur Gesundheitsvorsorge an: Die Marke Preventomed will mithilfe gezielter Laboruntersuchungen zusätzliche Einblicke in die eigene Gesundheit ermöglichen. Zum Start stehen zwei Themen im Mittelpunkt, die derzeit viele beschäftigen: Longevity und Stress.

Was dein Blut verrät

Möglichst lange gesund und fit bleiben – darum dreht sich der sogenannte Longevity-Trend: Dabei geht es nicht nur darum, möglichst alt zu werden, sondern vor allem darum, die gesunden Lebensjahre zu verlängern. Mit einem neuen Longevity-Test möchte die Marke bestimmte biologische Prozesse genauer beleuchten. Untersucht werden unter anderem der Entzündungsmarker hochsensitives C-reaktives Protein (hs-CRP), die Erythrozytenverteilungsbreite sowie Apolipoproteine, die eine Rolle im Fettstoffwechsel spielen.

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Diese Blutwerte können Hinweise auf Entzündungsprozesse oder bestimmte gesundheitliche Risiken liefern. Für sich allein sagen sie allerdings weder voraus, wie lange jemand leben wird, noch ersetzen sie eine umfassende ärztliche Untersuchung.

Warum die Smartwatch nicht alles weiß

Fitnessuhren liefern mittlerweile zahlreiche Informationen über unseren Alltag. Sie erfassen Bewegung, Puls und Schlafmuster, können aber nicht sämtliche Vorgänge im Körper abbilden. "Eine Smartwatch zeigt Ihnen, wie viele Schritte Sie heute gegangen sind. Ob sich in Ihrem Körper still eine Entzündung oder ein Stoffwechselproblem entwickelt, zeigt sie Ihnen nicht – dafür benötigt es Untersuchungen des Blutes", erklärt Dr. Florian Mayer, Facharzt für medizinische und chemische Labordiagnostik bei Preventomed.

Der Longevity-Test soll deshalb eine Momentaufnahme ausgewählter Blutwerte liefern. Ergänzend sieht das Angebot individuell abgestimmte Empfehlungen zu Ernährung und Bewegung vor.

Auch Stress steht im Mittelpunkt

Neben dem gesunden Altern widmet sich Preventomed einem weiteren Alltagsthema: Stress. Mit einem Cortisol-Test soll die hormonelle Stressregulation näher betrachtet werden. Cortisol ist ein körpereigenes Hormon, dessen Konzentration unter anderem vom Tageszeitpunkt, Schlaf und verschiedenen Belastungen beeinflusst wird.

Wichtig ist deshalb die richtige Einordnung: Ein einzelner Cortisolwert lässt nicht zuverlässig erkennen, wie gestresst ein Mensch insgesamt ist. Für eine aussagekräftige Beurteilung kommt es auf die Untersuchungsmethode, den Zeitpunkt der Messung und den gesundheitlichen Hintergrund an.

So wirkt sich positiver Stress auf deine Gesundheit aus i ?

Preventomed hat seine beiden ersten Testangebote am 1. Oktober 2026 gestartet. Weitere Untersuchungen rund um Prävention und gesundes Altern sollen folgen. Der Longevity- und der Cortisol-Test sind über die Website des Unternehmens sowie bei ausgewählten Ärztinnen, Ärzten und Laboren in Wien und im Burgenland erhältlich.