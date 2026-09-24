i Schlechter Schlaf, dünne Nerven, Watte im Kopf: Diese fünf Zeichen können auf Dauerstress hindeuten. iStock/George Mayer (Symbolbild) Nervensystem am Limit Diese 5 Signale zeigen, dass dein Stress zu viel wird Manchmal merken wir erst spät, wie sehr uns der Alltag eigentlich stresst. Der Körper kann allerdings schon vorher anfangen, Warnsignale zu senden. Von Heute Life 24.09.2026, 15:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du bist müde, kannst aber trotzdem nicht abschalten. Ein harmloses Geräusch nervt plötzlich unerträglich und wegen einer Kleinigkeit könntest du aus der Haut fahren. Manchmal zeigt sich zu viel Stress nicht durch den großen Zusammenbruch – sondern durch viele kleine Veränderungen, die wir im Alltag lange übersehen.

Stress ist zunächst eine normale Reaktion des Körpers. Problematisch kann er werden, wenn auf Anspannung kaum noch echte Erholung folgt: "Stress entsteht immer dann, wenn wir mit Anforderungen konfrontiert sind, die uns potenziell überfordern", erklärt Psychologin Eva Asselmann erklärt gegenüber "desired.de".

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1. Dir ist alles plötzlich zu viel

Das Radio ist zu laut, helles Licht unangenehm und selbst kleine Geräusche treiben dich in den Wahnsinn? Unter Stress kann es schwerer fallen, unwichtige Sinneseindrücke auszublenden. Eine experimentelle Studie mit 40 jungen Erwachsenen fand etwa Veränderungen bei der Verarbeitung wiederholter akustischer Reize unter akutem Stress.

2. Du bist müde – aber findest keine Ruhe

Der Körper ist erschöpft, der Kopf macht trotzdem Überstunden. Einschlafprobleme, nächtliches Aufwachen oder kreisende Gedanken können mit anhaltendem Stress zusammenhängen. Besonders unangenehm: Schlaf und Stress können sich gegenseitig verstärken. Wer schlecht schläft, fühlt sich häufig belasteter – und Belastung kann wiederum den Schlaf beeinträchtigen.

3. Dein Körper steht ständig unter Spannung

Hochgezogene Schultern, ein verspannter Nacken oder ständig zusammengebissene Zähne solltest du nicht einfach ignorieren. Bei Stress mobilisiert der Körper Energie: Atmung und Herzschlag verändern sich, gleichzeitig steigt die Muskelspannung. Hält die Belastung länger an, kann sich diese Anspannung auch im Alltag bemerkbar machen, selbst wenn du gerade nur vor dem Computer sitzt.

4. Kleinigkeiten bringen dich auf die Palme

Die langsame Person vor dir, eine Nachricht im falschen Moment oder die herumliegende Socke: Dinge, die dich früher kaum gestört hätten, bringen dich plötzlich zum Explodieren. Auch das kann mit hoher Belastung zusammenhängen: Chronischer Stress wird in der Forschung mit Veränderungen jener Prozesse in Verbindung gebracht, die uns helfen, Emotionen zu regulieren.

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5. Im Kopf herrscht plötzlich Nebel

Du liest denselben Satz dreimal, vergisst Kleinigkeiten oder kannst dich kaum länger auf eine Sache konzentrieren? Stress kann Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Denkvermögen beeinträchtigen. Eine große US-Studie mit fast 25.000 Menschen ab 45 Jahren fand beispielsweise einen Zusammenhang zwischen höherem wahrgenommenem Stress und schlechteren kognitiven Funktionen. Das beweist allerdings nicht, dass Stress allein dafür verantwortlich war.

Wenn dein Körper nach einer Pause verlangt

Ein einzelnes dieser Symptome bedeutet noch nicht automatisch, dass dein Nervensystem "am Limit" ist – viele Beschwerden können zahlreiche Ursachen haben. Treten mehrere davon länger auf, lohnt es sich aber, die eigene Belastung ernst zu nehmen.

Regelmäßige Pausen, Bewegung, ausreichend Schlaf und Aktivitäten, bei denen du tatsächlich abschalten kannst, können helfen. Bleiben Beschwerden bestehen oder schränken sie deinen Alltag stark ein, solltest du sie ärztlich oder psychotherapeutisch abklären lassen.