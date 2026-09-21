i Zwischen 1. Jänner und 20. September kamen 260 Menschen bei Unfällen ums Leben. Getty Images (Symbolbild) Schon 260 Verkehrstote Ministerium hat jetzt traurige Nachricht für Bürger Sieben Menschen starben vergangene Woche bei Verkehrsunfällen. Drei Todesopfer gab es allein am Wochenende, darunter Motorrad-, Pkw- und Radfahrer. Von André Wilding 21.09.2026, 11:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der vergangenen Woche starben zwei Motorradlenker, zwei Pkw-Lenker, ein Fußgänger, ein Leichtmotorradlenker und ein Radfahrer bei Verkehrsunfällen.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 15. September 2026, im Bezirk Krems-Land, Niederösterreich, bei dem einer der oben erwähnten Motorradlenker getötet wurde.

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Ein 58-jähriger Pkw-Lenker überholte auf einer Landesstraße B ein weiteres Fahrzeug und übersah dabei den 66-jährigen Motorradlenker, der in die Gegenrichtung unterwegs war.

An Unfallstelle verstorben

In weiterer Folge kam es zu einer Streifkollision, wodurch der Motorradlenker zu Sturz kam und sich derart schwer verletzte, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Pkw-Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht. Am Wochenende verunglückten drei der sieben verstorbenen Verkehrsteilnehmer.

Jeweils drei Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen B und Landesstraßen L und eine auf einer Autobahn ums Leben. Vier Verkehrstote mussten in Niederösterreich und jeweils einer in Kärnten, Salzburg und der Steiermark beklagt werden.

Überholen, Alkohol, Fehlverhalten

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen Überholen und in je einem Fall eine Alkoholisierung, ein gesundheitliches Problem des Lenkers, ein Fehlverhalten des Fußgängers, Unachtsamkeit/Ablenkung und eine Vorrangverletzung. Ein tödlicher Verkehrsunfall war ein Alleinunfall und ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger.

Die Bilder des Tages i ?

Vom 1. Jänner bis 20. September 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 260 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 294 und 2024 270.