i Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) sorgt mit seiner Homepage für Nervosität in der Koalition. Sabine Hertel, Screenshots hattmannsdorfer.at Wolfgang Hattmannsdorfer Neuwahl? VP-Minister heizt mit Website Spekulationen an Die Homepage von VP-Hattmannsdorfer sorgt für Gesprächsstoff. Ist er schon im Wahlkampf-Modus, bringt sich in Stellung? "Heute" hat die Hintergründe. Von Angela Sellner 13.10.2026, 18:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Dreierkoalition liegen die Nerven zunehmend blank. Die personellen Turbulenzen in der SPÖ rund um den Rückzug auf Raten von Andreas Babler haben auch bei den Regierungspartnern für Verunsicherung gesorgt.

Offiziell halten ÖVP, SPÖ und Neos am gemeinsamen Kurs fest. Risse im Zusammenhalt scheinen jedoch größer zu werden. Etwa bei der gemeinsam beschlossenen und gerade erst eingeführten Paketsteuer, gegen die Neos und ÖVP jetzt selbst Front machen. Zudem schießt die Volkspartei dieser Tage wiederholt Spitzen gegen die Neos.

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Neuwahl-Szenarien

Hinter den Kulissen wird deshalb immer lauter über mögliche Neuwahlen spekuliert. Auch in Teilen der Volkspartei werden dem Vernehmen nach schon entsprechende Szenarien durchgespielt. Mit der brisanten Hauptfrage, wer die ÖVP in eine vorgezogene Nationalratswahl führen würde.

Neben Bundeskanzler Christian Stocker fällt dabei vor allem ein Name: Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer. Der 46-jährige Oberösterreicher wurde schon 2024 als möglicher ÖVP-Chef gehandelt. Nun dürften ihn einige als potenziellen künftigen Spitzenkandidaten sehen.

Neuer Homepage-Beitrag

Für zusätzliche Spekulationen sorgt jetzt Hattmannsdorfer selbst. Er ist ohnehin einer der aktivsten Regierungsmitglieder auf Social Media, legt jetzt aber dem Anschein nach auf seiner persönlichen Homepage noch einen Zahn zu.

Erst vergangenen Sonntag stellte er dort einen längeren Blog-Beitrag online. Unter dem Titel "Susi-Sorglos-Mentalität schafft keinen Wohlstand" liefert er einen Abriss seines wirtschaftspolitischen Credos mit Leistung und Eigenverantwortung im Mittelpunkt.

Das Timing überrascht. Die Hattmannsdorfer-Page gibt es seit 2021, der letzte Beitrag vor jenem "Susi Sorglos"-Text vom 10. Oktober 2026 stammt jedoch aus dem Oktober 2024, als Hattmannsdorfer noch Landesrat in Oberösterreich war.

"Schwerpunkte aus OÖ-Zeit"

Auf seiner Hattmannsdorfer-Page präsentiert sich der ÖVP-Politiker mit drei zentralen Themen: Arbeit, Wirtschaft und Integration. Nicht alles davon fällt in die Zuständigkeit seines Wirtschaftsressorts. Das rühre aus seiner Landesrat-Zeit in OÖ, als er auch für Integration zuständig war, sowie aus dem Nationalratswahlkampf 2024, heißt es aus Hattmannsdorfers Büro gegenüber "Heute". Diese Inhalte stünden seit damals so da, man habe nur gelegentlich Fotos aus der Ministertätigkeit hinzugefügt.

Die Bilder des Tages i ?

Und ja: Den "Susi-Sorglos"-Beitrag habe man nur deshalb auf der Website veröffentlicht, weil er für Social Media zu lang gewesen sei. Es gebe absolut nichts hineinzuinterpretieren in die Homepage des Wirtschaftsministers, wird aus seinem Umfeld mehrfach betont.

Mag alles so sein. In der aktuellen Situation heizt Hattmannsdorfers Internetauftritt jedenfalls die Spekulationen über mögliche künftige Szenarien in der Volkspartei an...