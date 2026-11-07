i Mit einer Prise Salz sollen Kerzen länger halten. Unsplash/Rebecca Peterson-Hall (Symbolbild) Haushalts-Hack Warum du Salz in deine Duftkerzen kippen solltest Kaum hat man es sich mit einer Tasse Tee gemütlich gemacht, ist die Lieblingskerze schon wieder halb abgebrannt. Ein Trick könnte dagegen helfen. Von Heute Life 07.11.2026, 22:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Draußen ist es kalt, drinnen flackert gemütlich das Kerzenlicht. Eine warme Decke, eine Tasse Tee und die Lieblingsserie – viel mehr braucht es für einen entspannten Winterabend eigentlich nicht. Wäre da nur nicht dieses kleine Ärgernis: Kaum hat man es sich richtig gemütlich gemacht, ist die schöne Kerze schon wieder halb heruntergebrannt. Ein ungewöhnlicher Haushaltstrick verspricht jetzt Abhilfe – und dafür soll ausgerechnet eine Zutat aus der Küche sorgen.

Eine Prise Salz für längeren Kerzengenuss?

Ob auf dem Esstisch, im Wohnzimmer oder neben der Badewanne: Kerzen sorgen gerade in der kalten Jahreszeit für eine besonders gemütliche Atmosphäre. Doch wer regelmäßig zu hochwertigen Duftkerzen greift, weiß auch, dass das schnell ins Geld gehen kann. Im Internet macht deshalb ein einfacher Trick die Runde: Eine kleine Prise gewöhnliches Haushaltssalz soll dafür sorgen, dass Kerzen langsamer abbrennen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Idee ist simpel: Das Salz soll mit dem flüssigen Wachs rund um den Docht in Kontakt kommen und dafür sorgen, dass die Kerze langsamer abbrennt. Manche versprechen sogar, dass die Kerze dadurch gleichmäßiger schmilzt, weniger Wachs heruntertropft und sich weniger Ruß bildet.

So hast du länger Freude an deinen Kerzen

Zum Glück gibt es ein paar einfache Kniffe, mit denen du deine Kerzen ganz ohne Küchenzutaten schonender abbrennen lassen kannst. Ein besonders wichtiger Punkt ist der Docht. Ist er zu lang, wird die Flamme häufig größer und die Kerze kann stärker rußen. Kürze ihn deshalb vor dem Anzünden auf etwa fünf Millimeter. Auch der Standort spielt eine Rolle: Direkt neben einem offenen Fenster oder in der Zugluft flackert die Flamme ständig hin und her. An einem geschützten Platz brennt die Kerze meist ruhiger und gleichmäßiger.

Und was bringt das Gefrierfach?

Vielleicht hast du auch schon gehört, dass Kerzen länger halten sollen, wenn man sie vor dem Anzünden einige Stunden ins Gefrierfach legt. Die Idee dahinter: Das kalte Wachs muss sich erst erwärmen, bevor es schmilzt. Ob dadurch tatsächlich eine längere Brenndauer entsteht, ist jedoch nicht zuverlässig nachgewiesen. Bei manchen Kerzen können starke Temperaturwechsel zudem Risse verursachen.