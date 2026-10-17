300.000-Euro-Haus gekauft – dann stürzt die Decke ein

Für Familie Saha aus Wiener Neustadt wurde der Heilige Abend zum Schock: Am 24. Dezember stürzte plötzlich die Decke ihres Hauses ein. Die Feuerwehr erklärt das Gebäude für unbewohnbar. Die Eltern müssen mit ihrem sechsjährigen Sohn vorübergehend in einer Notunterkunft unterkommen.
Dabei hatte die dreiköpfige Familie das Ziegelmassivhaus aus den 1950er-Jahren erst ein Jahr zuvor um rund 300.000 Euro gekauft. Nach dem Einsturz stellt sich die Frage nach der Ursache. Im Obergeschoss hatten die Vorbesitzer offenbar umfangreiche bauliche Veränderungen vorgenommen. Eine entsprechende Baugenehmigung lässt sich dafür nicht finden.
Unter anderem wurde ein Badezimmer mit Dusche errichtet. Dieses dürfte nicht fachgerecht zur Zwischendecke abgedichtet worden sein. Die Verkäufer weisen jedoch sämtliche Vorwürfe und jede Verantwortung für die Schäden zurück.
Nun soll EU-Bausachverständiger Günther Nussbaum im Rahmen der TV-Serie "Pfusch am Bau" klären, wie es zum Deckeneinsturz kommen konnte. Ob er die Ursache ausfindig machen und der Familie helfen kann, erfahren Zuseher am Sonntag, 18. Okotber um 20:15 Uhr auf Joyn und Puls 4.