i Der Aufschrei nach Verschwinden der kleinen Einkaufswagen ist groß. APA-Images / Laurin Christl Tausende Reaktionen Einkaufswagen-Ärger! Hofer-Kunden sind genervt Das Verschwinden von kleinen Einkaufswagen in Hofer-Filialen schlägt große Wellen. Der Händler setzt überwiegend auf eine einheitliche Variante. Von Österreich Heute 17.10.2026, 09:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schneller Einkauf bei Hofer sorgt bei manchen Kunden derzeit für Ärger. Der Grund: In vielen Filialen stehen nur mehr große Einkaufswagen bereit. Die kleineren Modelle, die besonders bei raschen Besorgungen beliebt waren, werden vermisst. In sozialen Netzwerken wird das heftig diskutiert.

Kundin löst Diskussion aus

Eine Kundin machte ihrem Ärger auf Facebook Luft. Besonders für ältere und kleinere Menschen seien die großen, tiefen Einkaufswagen unpraktisch. Das Hineinlegen und Herausnehmen der Lebensmittel werde dadurch unnötig erschwert.

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Die Frau fragt sich, warum nicht einfach beide Varianten angeboten werden. Mit ihrer Kritik ist sie offenbar nicht allein: Ihr Beitrag sammelte bis zum 16. Oktober über 4.000 Reaktionen und wurde fast 400 Mal geteilt.

Auch in den Kommentaren melden sich zahlreiche Kunden zu Wort. Eine Nutzerin schreibt, die tiefen Wagen seien für ihr Kreuz "alles andere als angenehm". Ein Mann erinnert sich besonders gerne an die kleineren Modelle: "Für die Getränke war der Kleine sehr praktisch", schreibt er. Mittlerweile greift er bei kurzen Einkäufen lieber zum Einkaufskorb.

Hofer erklärt die Hintergründe

Doch warum setzt Hofer vorwiegend auf die größeren Einkaufswagen? Gegenüber dem Portal "5 Minuten" verweist der Diskonter auf die einheitliche Ausstattung seiner rund 540 Filialen in Österreich.

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Demnach gehören die großen Modelle zum Standard. Auf kleinere Einkaufswagen müssen Kunden aber nicht überall verzichten. In Märkten mit eingeschränkten Platzverhältnissen kommen laut Hofer weiterhin kompaktere Varianten zum Einsatz.