i Kardinal Schönborn wurde am Airport Wien aufgehalten – wegen seiner Bibel. APA-Images / Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger / Helmut Graf / "Heute"-Montage "Vielleicht Sprengstoff" Kardinal am Airport Wien gestoppt – wegen seiner Bibel Dreimal schlug die KI bei der Sicherheitskontrolle am Airport Wien Alarm - jedes Mal wegen einer Bibel im Rucksack. Kardinal Schönborn berichtet! Von Christoph Kardinal Schönborn 16.10.2026, 07:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Künstliche Intelligenz (KI) wird inzwischen überall verwendet. Doch mehren sich auch die Stimmen, die Warnungen aussprechen, strengere Regeln fordern, die Umweltverträglichkeit bezweifeln.

Eine eigenartige Erfahrung kann ich zu diesen Anfragen beisteuern. Dreimal in kurzen Abständen habe ich am Flughafen Wien-Schwechat etwas erlebt, das mich stutzig macht. Die neuen Kontrollgeräte beim Sicherheitscheck haben bei meinem Rucksack Gefahr gemeldet.

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Warnsignal betraf Bibel

Alle drei Male betraf das Warnsignal die Bibel, die ich mit hatte. Verwundert habe ich das Kontrollpersonal gefragt, wie das möglich sei. Die Auskunft: Die KI meldet das! Im Gespräch meinte ein Mitarbeiter humorvoll: Vielleicht sieht die KI in der Bibel gefährlichen Sprengstoff.

Dass die Bibel manches infrage stellt, was wir Menschen anstellen, das glaube ich auch. Aber meine Frage an die Köpfe hinter der KI bleibt: Wie kommt es zu so einer Einschätzung der Bibel?

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Verlassen wir uns nicht allzu leichtgläubig auf die KI? Lässt sie sich jemals wieder eindämmen? Noch kann ich meine Erfahrung am Flughafen mit Humor nehmen. Etwas unheimlich ist es mir dennoch.