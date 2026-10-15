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Lotto: Zwei Sechser-Gewinne mit je 600.000 Euro gehen nach Kärnten und Tirol.
Lotto: Zwei Sechser-Gewinne mit je 600.000 Euro gehen nach Kärnten und Tirol.
Getty Images / Symbolbild
Zwei Sechser-Gewinne

Österreicher müssen sich Millionen-Gewinn teilen

Doppelter Lotto-Jubel in Österreich! Ein Spieler aus Kärnten und einer aus Tirol knackten am Mittwoch den Sechser und kassieren jeweils 600.000 Euro.
Von André Wilding
15.10.2026, 12:13
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Am Mittwoch gab es bei Lotto "6 aus 45" dieses Mal gleich zwei Tippscheine mit den "sechs Richtigen". Die dazu benötigten Zahlen 1, 5, 7, 24, 35 und 33 fanden sich jeweils auf dem ersten von sechs abgegebenen Quicktipps einmal in Kärnten und auf dem zweiten von drei gespielten Tipps auf einem Lotto Normalschein in Tirol.

Beide Gewinner erhalten je 600.000 Euro. Damit geht es am Freitag bei der Bonus-Ziehung erneut um einen Starttopf von 1,2 Millionen Euro für den oder die Sechser. Zusätzlich wird wieder unter allen mitspielenden Tipps ein Extra-Gewinn in der Höhe von 30.000 Euro verlost.

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In der vergangenen Runde gab es keinen Gewinn beim Fünfer mit Zusatzzahl, hier wartet nun ein Jackpot mit 140.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es bei keiner der beiden Ziehungen einen Sechser. Wie in den Spielbedingungen vorgesehen, wurde die Gewinnsumme aus dem Sechser-Rang jeweils auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt.

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Die 24 LottoPlus Fünfer der ersten Ziehung erhalten somit je 5.600 Euro. Die 33 LottoPlus Fünfer bei der zweiten Ziehung gewinnen je etwas mehr als 4.000 Euro. Für die beiden LottoPlus Sechser der nächsten Ziehung am Freitag warten jeweils 70.000 Euro.

Joker

Beim Joker hatte ein bzw. eine Spielteilnehmer:in aus Oberösterreich am Mittwoch sowohl die richtige Joker-Kombination als auch das "Ja" zum Joker auf einem Quicktipp stehen. Als Gewinn warten nun etwas mehr als 172.000 Euro.

Die Bonus-Ziehung findet am Freitag um 18.40 Uhr wieder unter notarieller Aufsicht im Ziehungssaal der Österreichischen Lotterien statt.

wil, 15.10.2026, 12:13
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