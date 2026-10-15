i In den aktuellen Phishing-E-Mails wird den Empfängern eine angeblich ausstehende Leistungsauszahlung in Aussicht gestellt. APA-Images / Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger (Symbolbild) Gefälschte Mails, SMS, Anrufe "Sehr geehrter Kunde!" – ÖGK warnt alle Österreicher Erneut häufen sich betrügerische E-Mails, SMS und Anrufe, die vorgeben, von der ÖGK zu stammen – sie zielen auf sensible Daten von Versicherten ab. Von André Wilding 15.10.2026, 10:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vorsicht, wenn sich plötzlich die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) bei Dir meldet! Derzeit häufen sich nämlich wieder Betrugsversuche, bei denen Kriminelle den Namen der Gesundheitskasse missbrauchen. Die Täter versuchen, ihre Opfer mit gefälschten E-Mails, SMS und Telefonanrufen zu täuschen.

Aktuelle Betrugsmaschen

In den aktuellen Phishing-E-Mails wird den Empfängern eine angeblich ausstehende Leistungsauszahlung in Aussicht gestellt. Die Nachrichten fordern die Empfänger dazu auf, ihre Bankdaten zu aktualisieren, um eine Gutschrift zu erhalten. Auch per SMS versuchen Betrüger derzeit, an persönliche Daten zu gelangen.

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Die Empfänger werden darin aufgefordert, ihre Daten über einen in der Nachricht enthaltenen Link zu aktualisieren. Mit einer gefälschten E-Mail oder SMS wollen Betrüger an die Konto- und Anmeldedaten der Versicherten kommen. Werden die Anweisungen befolgt, gibt es nicht das versprochene Geld retour. Stattdessen gibt man sensible Kontodaten preis und riskiert, dass diese Daten missbraucht werden.

Ein weiterer Betrugsversuch, der momentan wieder vermehrt auftritt, ist ein Anruf einer meist weiblichen Person, die sich auf die ÖGK bezieht und im Rahmen eines Hausbesuches das Ausprobieren einer kostenlosen Lichttherapie anbietet. Die ÖGK rät dringend davon ab, auf ein solches Angebot einzugehen oder persönliche Daten bekannt zu geben.

Typische Merkmale

Empfänger müssen besonders vorsichtig sein, vor allem bei Nachrichten die eine unpersönliche Anrede wie beispielsweise "Sehr geehrter Kunde!" und eine unseriöse Absenderadresse sowie Betreffzeile enthalten. Auch kurze Fristen, wie die Aufforderung, einen Vorgang innerhalb weniger Tage abzuschließen sollen Zeitdruck erzeugen und zu einem unüberlegten Klick verleiten.

Wichtig

- Die ÖGK fordert niemals per E-Mail oder SMS dazu auf, sensible Daten über einen Direktlink oder Button zu ändern

- Kein Klicken auf Links oder Buttons – diese führen auf betrügerische Seiten

- Keine Weitergabe von persönlichen Daten, Passwörtern und PINs

- Für Änderungen sollte ausschließlich die offizielle Meine ÖGK-App oder die Webadresse durch direktes Eintippen in den Browser genutzt werden

- Für einen sicheren Austausch von Daten sollte am besten das Serviceportal Meine ÖGK mit dem ID-Austria-Login genutzt werden

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Phishing Versuche melden

Auf der ÖGK-Website unter Betrugswarnungen der ÖGK gibt es detaillierte Hinweise zu aktuellen Betrugswarnungen und die Möglichkeit, einen Betrugsversuch zu melden. Im Vergleich zum Vorjahr konnte 2026 ein deutlicher Rückgang der gemeldeten Phishing-Fälle verzeichnet werden. Die aktuell wieder vermehrt auftretenden Nachrichten zeigen jedoch, dass weiterhin Vorsicht geboten ist.