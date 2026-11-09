i Heißluftfritteuse mit frischen Zutaten pixabay.com Genial einfach Mit diesem Trick glänzt der Airfryer wie neu Schrubben war gestern: Mit einem simplen Haushaltstrick wird die Heißluftfritteuse blitzsauber - ohne großen Aufwand und in nur 10 Minuten. Von Technik Heute 09.11.2026, 10:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Heißluftfritteuse ist aus vielen Küchen nicht mehr wegzudenken. Doch mit der Nutzung kommt auch das Problem: Hartnäckiges Fett und eingebrannte Essensreste setzen sich fest und sind oft schwer zu entfernen.

Dabei ist regelmäßiges Reinigen wichtig: Es sorgt nicht nur für eine längere Lebensdauer des Geräts, sondern auch für bessere Ergebnisse beim Frittieren. Außerdem beugt man so unangenehmen Gerüchen und hartnäckigen Verkrustungen vor.

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Der geniale Trick ist denkbar einfach, berichtet CHIP.de: Man gibt etwas Spülmittel in das Gerät und füllt es mit Wasser auf. Dann lässt man den Airfryer bei 200 Grad für 10 Minuten laufen. Das heiße Seifenwasser löst selbst hartnäckigste Verschmutzungen.

So einfach geht die Reinigung

Anschließend schüttet man nur noch das Schmutzwasser weg und wischt den Korb einmal kurz aus. Fertig! Das Gerät ist wieder blitzsauber und bereit für den nächsten Einsatz.

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Wichtig: Die Körbe sollten am besten nach jeder Verwendung kurz gesäubert werden. Den Innenraum samt Heizspirale reinigt man, wenn es bei der Zubereitung stark riecht oder sich Rauch bildet. Mit der richtigen Pflege hat man lange Freude am Airfryer.