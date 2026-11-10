i Ein weiß gestrichener Obstbaum sieht etwas seltsam aus. iStock/LianeM Geheim-Trick Darum solltest du deine Obstbäume jetzt weiß streichen Vielleicht hast du sie schon einmal gesehen: Bäume mit strahlend weißen Stämmen. Was ziemlich ungewöhnlich aussieht, hat einen cleveren Grund. Von Heute Life 10.11.2026, 12:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vielleicht hast du sie beim Spazierengehen schon einmal entdeckt: Obstbäume, deren Stämme aussehen, als hätte jemand sie mit weißer Farbe angemalt. Was auf den ersten Blick ziemlich ungewöhnlich wirkt, hat einen guten Grund: In der kalten Jahreszeit kann der helle Anstrich für junge Bäume zum echten Lebensretter werden.

Wenn die Wintersonne zur Gefahr wird

Eigentlich sollte man meinen, dass Obstbäumen im Winter vor allem die eisigen Temperaturen zu schaffen machen, doch ausgerechnet die Sonne kann ihnen gefährlich werden. Scheint sie an einem frostigen Tag auf den dunklen Stamm, erwärmt sich dessen Sonnenseite deutlich, während die andere Seite noch eiskalt ist. Die Rinde dehnt sich unterschiedlich stark aus, es entstehen Spannungen. Im schlimmsten Fall reißt sie auf.

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Besonders junge Obstbäume sind gefährdet, weil ihre Rinde noch dünn und empfindlich ist. Solche Frostrisse können den Baum erheblich schwächen und Krankheitserregern den Weg ins Innere erleichtern.

Warum ausgerechnet weiße Farbe hilft

Hier kommt der Kalkanstrich ins Spiel. Seine Wirkung ist verblüffend einfach: Die weiße Oberfläche reflektiert einen Teil der Sonnenstrahlen. Dadurch heizt sich der Stamm weniger stark auf und die Temperaturunterschiede fallen geringer aus. Das senkt das Risiko für gefährliche Risse in der Rinde. Gleichzeitig kann der Anstrich dazu beitragen, dass sich der Stamm an sonnigen Wintertagen weniger stark erwärmt. Davon können auch die Blüten profitieren. Denn treiben empfindliche Obstbäume zu früh aus, kann ein später Frost die Knospen beschädigen und damit die spätere Ernte schmälern.

Auch im Sommer ein echter Schutz

Was im Winter gegen Frostschäden hilft, kann im Sommer vor übermäßiger Hitze schützen. Vor allem junge Bäume reagieren empfindlich, wenn die Sonne stundenlang auf ihren Stamm brennt. Dabei kann sich die Rinde so stark erhitzen, dass das darunterliegende Gewebe Schaden nimmt. Der helle Anstrich wirkt dem entgegen, indem er einen Teil der Sonnenstrahlung zurückwirft.

Zusätzlich kann ein Kalkanstrich die Rinde für manche Schädlinge und Wildtiere weniger attraktiv machen. Ein vollständiger Schutz vor Insekten, Pilzen oder hungrigen Hasen ist er allerdings nicht.

Diese Obstbäume profitieren besonders

Nicht jeder Baum braucht einen weißen Stamm. Besonders sinnvoll ist der Anstrich bei frisch gepflanzten und jungen Obstbäumen, deren Rinde noch wenig Schutz bietet. Als empfindlich gelten unter anderem Marillen-, Zwetschken- und Kirschbäume. Ältere Bäume sind dank ihrer dickeren Borke meist widerstandsfähiger. Stehen sie allerdings an einem sehr sonnigen Standort, kann auch bei ihnen ein Stammschutz sinnvoll sein.

So machst du deinen Obstbaum winterfit

Der beste Zeitpunkt für den Anstrich ist der Spätherbst, idealerweise vor den ersten stärkeren Frösten. Wähle dafür einen trockenen, frostfreien Tag, damit die Farbe gut haften und trocknen kann. Verwende einen ausdrücklich für Bäume geeigneten weißen Stammschutzanstrich. Trage ihn mit einem Pinsel gleichmäßig auf den Stamm auf und beachte dabei die Herstellerangaben. Bei jungen Bäumen reicht der Schutz üblicherweise bis zum Ansatz der unteren Äste.

Wichtig: Gewöhnliche Wandfarbe gehört nicht auf die Rinde. Und auch bei Kalkprodukten solltest du Handschuhe und einen Augenschutz tragen, da sie die Haut und Augen reizen können.